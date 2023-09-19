تدفقات صناديق العملات المشفَّرة الخارجة تقترب من نصف مليار خلال 9 أسابيع: كوين شيرز

تام شمس - الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:45 مساءً - بلغت التدفُّقات الخارجة من المنتجات المتداولة في بورصة العملات المشفرة (ETPs) 455 مليون دولار على مدى الأسابيع التسعة الماضية، وفقاً لتقرير مدير الأصول "كوين شيرز" (CoinShares). لكنَّ التدفُّقات الخارجة من منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة تشير عموماً إلى معنوياتٍ سلبية تجاه العملات المشفرة.

صُمِّمت منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة لتتبُّع أسعار العملات المشفرة. وحين تنخفض أسهم هذه الصناديق إلى ما دون أسعارها المستهدفة، فإنَّها تبيع العملات المشفرة، ما يتسبَّبُ في تدفُّقاتٍ إلى الخارج.

لقد شهد الأسبوع الذي سبق 18 سبتمبر تدفُّقات خارجةً بلغت 54 مليون دولار — متوَّجةً بتسعة أسابيع شهدَ فيها أسبوعٌ واحدٌ فقط تدفُّقات داخلة. شهدت البيتكوين (BTC) أكبرَ انخفاضٍ بين جميع المنتجات المتداولة في البورصة، وكانت مسؤولة عن 85 ٪ من جميع التدفقات الخارجة من هذه الصناديق. ففي الأسبوع الماضي، بيع ما يزيد عن 45 مليون دولار من البيتكوين في السوق عبر منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة.

كما لم تَسلم صناديق الإيثيريوم (ETH) من طوفان البيع، حيث شهدت تدفُّقات خارجةً بلغت نحو 5 ملايين دولار الأسبوع الماضي.

بالرغم من هذه التدفُّقات الخارجة، كان أداءُ بعض منتجات العملات المشفَّرة التي تمثل العملات البديلة جيداً الأسبوع الماضي. إذ شهدت منتجات سولانا (SOL) المتداولة في البورصة تدفقات صافية بلغت 700,000 دولار، وربحت كاردانو (ADA) 430,000 دولار، في حين أضافت ريبل(XRP) 130,000 دولار.

قدَّمت (CoinShares) أيضاً بياناتٍ حولَ الأصل الإقليمي لتدفقات منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة. إذ كانت الولايات المتحدة مسؤولةً عن 77٪ من التدفُّقات الخارجة، في حين تسبَّبت ألمانيا وكندا والسويد أيضاً في نسبة كبيرة من التدفقات الخارجة.

توفر منتجات العملات المشفرة المتداولة في البورصة طريقةً أسهل للمستثمرين الذين لديهم حسابات مالية تقليدية للاستثمار في الأصول الرقمية. ومع ذلك، واجه إصدارُ صندوق تداول البيتكوين الفوري العديد من الحواجز التنظيمية والقانونية في الولايات المتحدة. ففي مارس، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلبَ (VanEck) لإنشاء صندوق البيتكوين (Bitcoin Trust).

علماً بأنَّه في 11 أغسطس، قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت "تعسُّفية ومتقلِّبة" في رفضها اقتراحَ "غراي سكيل" (Grayscale) لمنتج البيتكوين المتداول في البورصة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره