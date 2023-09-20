غرفة التجارة الرقمية تُطلق تحالف الطاقة الرقمية الداعم لمعدّني العملات المُشفرة

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:50 صباحاً - أصبح معدنو العملات المشفرة يتمتعون بصوتٍ جديد في واشنطن بعد إنشاء التحالف الجديد التابع لغرفة التجارة الرقمية، والذي أطلق عليه اسم "تحالف الطاقة الرقمية" (DPN).

يُعرف تحالف (DPN) بأنه أول مجموعة تابعة للغرفة الرقيمة. وقد بدأ التحالف بداية واعدة، حيث انضم إليه بعض من أكبر المُعدنين في الولايات المتحدة، إلى جانب بعض من أعضاء الغرفة الرقمية.

وتمتد أصول المجموعة إلى مبادرة التعدين التي أطلقتها الغرفة الرقمية، والتي "كانت مسؤولة عن تقديم أول قرار مؤيد لمنهج إثبات العمل (PoW) في مجلس النواب الأمريكي".

قرار النائب "بيت سيشنز" بشأن تعدين العملات المشفرة بالاعتماد على منهج إثبات العمل . المصدر: govinfo.gov

أوضحت ألينا ريتشي، نائبة رئيس التسويق في الغرفة الرقمية ورئيسة التسويق في مجموعة (DPN)، لكوينتييلغراف، أنه تم تقديم القرار من قبل عضو الكونجرس المسؤول عن ولاية تكساس، بيت سيشنز، في مارس.

وقد غرد "سيشنز" في ذلك الوقت: "سيلعب تعدين البيتكوين دوراً حاسماً في إعادة بناء استقلالية الطاقة في الولايات المتحدة."

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ستظهر مجموعة (DPN) لأول مرة مع 11 عضواً، بما في ذلك Argo وBitDigital وBitFarms وCoinmint وCipher Mining وDigitHost وHive وMarathon وRiot وSustainable Bitcoin Protocol وTerawulf. ووفقاً للبيان:

"يقود تحالف الطاقة الرقمية الدعوة السياسية الرامية لتعدين الأصول الرقمية وتشكيل مستقبل سياسة الطاقة. وتتمثل مهمة التحالف في دعم قدرة البيتكوين وتكنولوجيا البلوكتشين على إحداث ثورة في أسواق الطاقة."

سيتطلب مشروع القانون الذي أُعيد تقديمه إلى الكونغرس في مارس، قبل قرار سيشنز، أن تقوم وكالة حماية البيئة بالتحقيق مع معدني العملات المشفرة.

وفي هذا السياق، أدرجت إدارة بايدن ضريبة بنسبة 30 ٪ على الكهرباء التي يستخدمها معدنو العملات المشفرة، في ميزانيتها للسنة المالية 2024، إلا أنه ربما تم رفض​ ​هذا الاقتراح.

سيعمل تحالف (DPN) جنباً إلى جنب مع مجلس الطاقة الرقمي، والذي يُعد مجموعة ضغط تم تأسيسها في أغسطس، من قبل المسؤول السابق عن سياسة الطاقة في الغرفة الرقمية، توماس مابس.