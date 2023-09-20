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بروتوكول التمويل اللامكزي "Balancer" يتعرَّض لهجوم أدَّى إلى سرقة عملات مشفرة بقيمة 238 ألف دولار

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Cointelegraph بواسطة Brayden Lindrea 0 تبليغ

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:48 مساءً - حثَّ (Balancer)، وهو بروتوكول تمويل لامركزي قائم على شبكة إيثيريوم، المستخدمينَ على الابتعاد عن موقعه على الويب، بعد هجوم على واجهته الأمامية.

إذ أبلغت المنصَّة مجتمعَها في 19 سبتمبر عند الساعة 11:49 مساءً بالتوقيت العالمي الموحَّد، وحثَّت المستخدمينَ على عدم التفاعل مع واجهة مستخدم (Balancer) حتى إشعار آخر.

كما أشارت المنصَّة إلى أنَّ تفاصيل الهجوم قيد التحقيق، ولكنَّها لم تعلِّق رسمياً على ما إذا كانت أموال المستخدمين قد تأثَّرت، إلَّا أنَّ كوزمي فولانيتو، المساهم في Balancer،

أنَّ خزينة Balancer ما تزال "بخير بنسبة 100٪".

ومع ذلك، تُقدِّر شركاتُ أمن البلوكتشين، بما فيها (PeckShield) ومحلل البلوكتشين (ZachXBT)، أنَّ ما لا يقل عن 238,000 دولار من العملات المشفرة قد سُرقت حتى الآن.

كما أبلغ بعضُ المستخدمين أنَّه عند التفاعل مع موقع الويب، يُطلب منهم الموافقة على عَقدٍ ضار يستنزف مَحافظ المستخدمين.

فيما

أحدُ خبراء الصناعة ما يُقال إنَّ المستخدمين الآخرين قد مرُّوا به:

"إذا فتحتَ موقع الويب، فسيطلبُ منك تغيير السلسلة، حيث تحتفظ بأكبر قدر من المال. بعد إرسال معاملة الاحتيال هذه، تختفي الأموال بعدَ التأكيد. لا تفتحوا الموقع!!!"

يُواجه المستخدمون الذين يحاولون الوصول إلى موقع Balancer علامة تحذير:

الموقع الإلكتروني لشركة Balancer اعتباراً من 20 سبتمبر الساعة 1:04 صباحاً بالتوقيت العالمي الموحَّد. المصدر: Balancer

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يعدُّ هذا الهجومَ الثاني على منصة Balancer في أقلِّ من شهر بعد أن حذَّرت من ثغرة أمنية حرجة في 22 أغسطس، حيث عانت استغلالاً

مليوني دولار فيما يتعلق بالثغرة الأمنية بعد أيام فقط.

فيما نشر فريقُ البروتوكول على منصة X في 27 أغسطس أنَّ "بروتوكول (Balancer) على عِلمٍ بعملية اختراق تتعلَّق بالثغرة أدناه"، مضيفاً أنَّه بالرغم من أنَّ تدابير التخفيف التي اتُّخذت في الأيام الأخيرة قد قلَّلت بشكل كبير من المخاطر، فإنَّه لا يمكن إيقافُ مجمَّعات السيولة المتأثرة مؤقَّتاً.

كما نصح الفريقُ بأنَّه "لمنع المزيد من عمليات الاستغلال، يجب على المستخدمين السحب من مزوِّدي السيولة (LPs) المتأثرين".

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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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