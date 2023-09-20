العملة المستقرة USDC تتوسع وتصل لبلوكشين بولكادوت

شبكة بولكادوت (Polkadot)، المعروفة بدورها في تيسير التفاعل البيني بين مختلف شبكات البلوكشين، أصدرت إعلان يوم الثلاثاء حول دمج العملة الرقمية المستقرة USDC في شبكتها.

العملة المستقرة USDC، التي ترتبط بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، يُتوقع أن تعزز من السيولة داخل نظام بولكادوت البيئي، وتسهيل وصول المؤسسات إلى الشبكة.

يتم الآن إصدار USDC داخل Asset Hub التابع لـ بولكادوت، مما يتيح للشبكات الفردية ضمن شبكة بولكادوت، المعروفة باسم “المظلات”، الاستفادة من هذه العملة المستقرة.

Centrifuge وهي واحدة من شبكات المبنية على بولكادوت، قامت بتبني USDC كعملة محلية لمجمعات السيولة الخاصة بها.

في هذا السياق، علق “لوكاس فو”، المؤسس المشارك لشركة Centrifuge، قائلا إن الاندماج الجديد يشكل خطوة مهمة للتمويل اللامركزي (DeFi)، بالإضافة إلى تعزيز النظام البيئي لأصول العالم الحقيقي الذي تُركز عليه شركته.

USDC، التي تديرها شركة Circle، هي الآن سادس أكبر العملات المشفرة بقيمة سوقية تصل إلى 26 مليار دولار.

العملة USDC أصبحت جزءا من العديد من النظم البيئية الرقمية الأخرى، مثل الايثيريوم وسولانا.

الاندماج مع بولكادوت يُعد توسع جديد لـ USDC، ويوفر فرص إضافية للتفاعل البيني بين مختلف شبكات البلوكشين.

اقرأ أيضا:

البيتكوين يحطم رقم قياسي بوصول عدد معاملاته لـ 703,000 في يوم واحد

إنتعاش محتمل في أسعار العملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حسب تحليل من “Bitget”