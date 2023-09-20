العملات المشفرة تمثِّل 70٪ من الأصول الخارجية المُبلَغ عنها في كوريا الجنوبية: وكالة الضرائب

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:49 مساءً - مثَّلت العملات المشفرة، مثل البيتكوين (BTC)، أكبرَ حصَّةٍ من الأصول الخارجية المُبلَغ عنها في كوريا الجنوبية في أحدث تقريرٍ صادر عن المؤسسة الضريبية في البلاد.

أصدرت دائرةُ الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية إعلاناً رسمياً في 20 سبتمبر، حيث ذكرت فيه أنَّ 1432 فرداً وشركةً أبلغوا عن حسابات في الخارج بعملات مشفَّرة هذا العام.

بلغ إجمالي المَبلَغ المُبلَغ عنه بالعملات المشفَّرة 130.8 تريليون وون كوري جنوبي، أو 98 مليون دولار، ما يمثِّل ما يزيد عن 70٪ من إجمالي المَبلغ في جميع الأصول الخارجية المُبلغ عنها.

وفقاً للبيانات الرسمية، أبلغ ما مجموعه 5419 كياناً عن حساباتهم المالية الخارجية، ويحتفظون بما مجموعه 186.4 تريليون وون (140 مليون دولار) في أصول مثل العملات المشفرة والأسهم، بالإضافة إلى الودائع والمدخرات.

في حين كانت العملات المشفرة أكبر الأصول الخارجية المُبلَغ عنها من حيث كمية الأصول المُبلَغ عنها، كانت الودائع وحسابات التوفير في المقدمة بناءً على عدد التقارير، حيث أبلغَ 2952 فرداً وشركة عن امتلاكهم 22.9 تريليون وون (17 مليون دولار). وأفاد 1590 كياناً آخر بحيازة أسهم بقيمة 23.4 تريليون وون (17.6 مليون دولار).

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ذكرت وكالة الضرائب الوطنية (NTS) أنَّ منظِّم الضرائب يخطِّط للتدقيق الشديد في أولئك الذين يخفقون في الإبلاغ عن الحسابات المالية في الخارج. وأشارت الوكالة إلى أنَّها تجمع بيانات تبادُل المعلومات عبر الحدود وبيانات الصرف الأجنبي وبيانات إخطار الوكالة ذات الصلة، مضيفةً أنَّها ستفرض غراماتٍ على أولئك الذين ينتهكون القواعد. كما ذكر المنظِّم ما يلي:

"من أجل الاستجابة لخطر تآكل الوعاء الضريبي المحتمل عبر الأصول الافتراضية، تستعد السلطات الضريبية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دائرة الضرائب الوطنية، لتبادُل المعلومات وفقاً للوائح الإبلاغ عن تبادل المعلومات."

لقد ركَّزت كوريا الجنوبية، وهي دولة رئيسة صديقة للعملات المشفرة، بشكل وثيق على القواعد الضريبية للعملات المشفرة في السنوات الأخيرة، حيث صادرت ملايين الدولارات من العملات المشفرة من المتهربين من الضرائب. في أغسطس 2023، أكَّدت مدينة تشونغجو الكورية الجنوبية خططَها لبدء مصادرة العملات المشفرة من المتخلفين عن سداد الضرائب المحلية.

وفي السابق، أفادت التقارير أنَّ حكومة كوريا الجنوبية أجَّلت ضريبةً بنسبة 20٪ على مكاسب العملات المشفرة في يوليو 2023. إذ كان من المفترض أن تكون الضريبة سارية اعتباراً من أوائل عام 2023 ولكن أُجِّلت إلى عام 2025.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره