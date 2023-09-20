بنك Citi يحضر لإطلاق عملة رقمية خاصة لتسهيل معاملات المؤسسات

يعتزم بنك Citi تقديم خدمة الدفع باستخدام الرموز الرقمية الخاصة به كجزء من جهود أوسع لتوفير حلول لعملائه المؤسسات.

يتم إدارة هذه الرموز الرقمية عبر شبكة بلوكشين خاصة يديرها البنك، وستكون هذه الشبكة متاحة عبر البنية التحتية المصرفية الحالية للعملاء.

صرح “شاهمير خاليق”، الذي يشغل منصب الرئيس العالمي للخدمات في بنك Citi بالقول:

إطلاق Citi لـ Token Services يُمثل خطوة مهمة في تطويرنا وتقديمنا لخدمات مصرفية متطورة ومستدامة لعملائنا المؤسسات.

الميزات والفوائد:

هدف الخدمة الجديدة هو تبسيط عمليات التحويل المالي الدولية، التي عادة ما قد تكون معقدة وبطيئة بسبب اختلافات الأنظمة والتكنولوجيا المصرفية القديمة.

الرموز الرقمية، التي يطلق عليها اسم “الودائع الرمزية”، ستُعالج باستخدام تكنولوجيا البلوكشين، مما يعني تسوية فورية للمعاملات.

وبذلك لن يحتاج المستخدمون إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة للاستفادة من الخدمة، حيث ستكون متوفرة عبر نظام البنك الحالي.

تأتي هذه المبادرة بعد بعد جولة من الاختبارات شارك فيها بنك Citi مع البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنوك أخرى، مُستندة إلى الرموز الرقمية التي تمثل ودائع العملاء.

وفقا لتقارير من “Galaxy Research”، تجاوزت القيمة السوقية للأصول الحقيقية المُرَمَّزَة حاجز الـ 3 مليار دولار.

ليس بنك Citi وحده في هذا المجال، حيث تقوم “JPMorgan” بأبحاث لتطوير رمز رقمي مشابه يعتمد على تكنولوجيا البلوكشين لتسريع الدفعات والتسويات عبر الحدود.

في الختام، يُعتبر إطلاق Citi لهذه الخدمة تقدما مهما في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، ويمثل امتداد لتبني البنوك لتكنولوجيا البلوكشين.

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