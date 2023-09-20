شركة “Paysafe” توقف دعم عمليات السحب في بينانس للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي

أشارت تقارير من “Coindesk” إلى تعليق شركة المعالجة المالية “Paysafe” لعمليات سحب الأموال لعدد من مستخدمي منصة تداول العملات المشفرة بينانس في دول الاتحاد الأوروبي.

انسحاب “Paysafe” من دعم بينانس في الاتحاد الأوروبي:

تنوي “Paysafe” وقف دعمها لعمليات بينانس بحلول 25 سبتمبر.

لكنها أوقفت بالفعل عمليات السحب لبعض المستخدمين، وفقا لإشعار أرسلته الشركة لأحد العملاء، يقول:

نظرا لاستخدامك المتكرر لخدمات “Paysafe”، تم إغلاق حسابك مسبقا.

من جهتها، أكدت بينانس أن التأثير كان طفيف، حيث شمل ومس 0.085% من مستخدميها فقط الذين لديهم حسابات مع “Paysafe”، دون الكشف عن الأسباب التفصيلية.

الإجراءات المتبعة من قبل بينانس:

تقوم بينانس حاليا بالعمل على تسهيل عودة الأموال للمستخدمين المتأثرين وستقوم بإبلاغهم عن طريق التطبيق والبريد الإلكتروني بمجرد استكمال المراجعات من قبل “Paysafe”.

كانت بينانس قد استفادت من خدمات “Paysafe” في مايو من العام الماضي لتسهيل عمليات السحب والإيداع باليورو والجنيه الإسترليني.

لكن “Paysafe” قامت بسحب هذه الخدمات في مايو من هذا العام، بعد مراجعة استراتيجية.

جاء هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه بينانس عدة دعاوى قضائية من قبل المنظمين في الولايات المتحدة وتحت التفتيش في مناطق أخرى مثل أستراليا والاتحاد الأوروبي.

ردا على استفسارات “Coindesk”، قالت “Paysafe” إنها لا تستطيع التعليق على الأسباب التي قد تمنع هذا العميل من إجراء المعاملات، وأن بينانس هي الجهة المسؤولة عن العلاقة مع العميل.

في السياق ذاته، تجري بينانس الأمريكية تغييرات كبيرة في الإدارة، بما في ذلك تسريح عدد من الموظفين.

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