غراي سكيل تتخلى رسمياً عن حقوق توكنات إيثيريوم لإثبات العمل EPoW

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:53 مساءً - اتَّخذت شركة الاستثمار الكبرى في العملات المشفرة، (Grayscale)، أخيراً قراراً بالتخلِّي عن جميع حقوق توكنات إيثيريوم لإثبات العمل (ETHPoW) بعد الدمج.

عند الإعلان عن الأخبار في 18 سبتمبر، أفادت (Grayscale) بأنَّ الشركة "تخلَّت بشكل لا رجعة فيه" عن جميع حقوق توكنات (ETHPoW) نيابةً عن المساهمين في تاريخ التسجيل لكل منتج.

وبعد مراجعةٍ شاملة، قرَّرت (Grayscale) أنَّ توكنات (ETHPoW) لم تطور سيولةً ذات مغزى، في حين أنَّ أمين حفظ المنتجات لا يدعم مثل هذه التوكنات. كما كتبت الشركة:

"على هذا النحو، لا يمكن ممارسة حقوق الاستحواذ على توكنات ETHPoW وبيعها، وبالنيابة عن المساهمين في تاريخ التسجيل، تتخلَّى Grayscale عن حقوق هذه الأصول".

يأتي قرار (Grayscale) بإسقاط حقوق توكنات ETHPoW بعد ما يزيد عن عام من دمج إيثيريوم، وهو الحدث الذي شهد انتقالَ إيثيريوم الكامل من بروتوكول إثبات العمل (PoW) إلى بروتوكول إثبات الحصة (PoS). لقد حدث الدمجُ في 15 سبتمبر 2022، ما أدَّى إلى تحويل بلوكتشين إيثيريوم إلى الإيثيريوم (ETH) الرئيسة القائمة على إثبات الحصة وتوكنات إيثيريوم لإثبات العمل (ETHW) الثانوية القائمة على بروتوكول إثبات العمل (PoW).

وفي أعقاب الدمج، كانت (Grayscale) تفكِّر فيما إذا كان يجب على الشركة الاستحواذُ على (EthereumPoW) وبيع توكنات (ETHW) نيابة عن المساهمين في تاريخ التسجيل. ولكن بعد 180 يوماً من الدمج، استغرقت الشركة ستة أشهر أخرى لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستحوذ على توكنات إثبات العمل، مشيرةً إلى عدم اليقين بشأن دعم توكنات (ETHW) من قبل أمناء الأصول الرقمية وأماكن التداول.

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على عكس (Grayscale)، حاولت بعض شركات الاستثمار في العملات المشفرة مثل (ETC Group) إطلاقَ منتجات EthereumPoW مخصَّصة للتداول في البورصة (ETPs). ولكن أنهت مجموعة (ETC) في نهاية المطاف برنامجَها (ZETW ETP) القائم على بروتوكول إثبات العمل بعد ستة أسابيع فقط من الإطلاق، مشيرةً إلى عدم وجود مقدِّمي رعاية مؤهَّلين.

جاءت الأخبار حول قرار غراي سكيل المرتبط بتوكنات (ETHW) قبل يوم واحد من ذكر صحيفة وول ستريت جورنال أنَّ الشركة أطلقت صندوقاً جديداً متداولاً في البورصة للعقود الآجلة للإيثيريوم، مستشهدةً بإيداعٍ لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لم تتمكَّن كوينتيليغراف من إيجاد إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات المذكور عبر الإنترنت، كما لم تردّ غراي سكيل على الفور على طلب "كوينتيليغراف" للتعليق.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره