الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يدحض تقريراً عن قرض بقيمة 250 مليون دولار من إدارة BAM

تام شمس - الأربعاء 20 سبتمبر 2023 05:51 مساءً - اعترض الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، على تقرير حديث ادَّعى أنَّ الرئيس التنفيذي حصل على قرض بقيمة 250 مليون دولار من شركة (BAM Management) التي تعمل شركةً قابضة لشركة (Binance.US).

في 19 سبتمبر، فسَّر تقريرٌ صادر عن المنفذ الإعلامي (Decrypt) وثائقَ المحكمة المتعلقة بدعوى قضائية بين بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). إذ أشار التقرير إلى أنَّ الفريق القانوني لشركة (Binance.US) ادَّعى في المستندات أنَّ شركة (BAM Management US Holdings) "أصدرت ورقةً نقدية قابلة للتحويل بقيمة 250 مليون دولار إلى Zhao في ديسمبر". ومع ذلك، اعترضَ تشاو على التقرير، وأعربَ عن ردِّه على منصة X (تويتر سابقاً).

شارك تشاو في منشوره لقطةَ شاشةٍ للتقرير، وقال إنَّ المنفذ "أخطأ في الاتجاه". فوفقاً للرئيس التنفيذي لشركة بينانس، كان القرضُ بالاتجاه المعاكس، وأوضح في المنشور أنَّه هو الذي أقرض إدارةَ (BAM) 250 مليون دولار، مدَّعياً أنَّه لم يستردَّها بعد.

كما أشار المسؤولُ التنفيذي في بينانس في المنشور إلى وجود كثيرٍ من "المعلومات الخاطئة" في التقرير، إلَّا أنَّه لم يحدِّد المزيدَ من التفاصيل الأخرى غير الدقيقة في التقرير.

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في خضمِّ معركتها القانونية مع بينانس، ادَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات مراراً وتكراراً أنَّها تكافح لاستخراج المعلومات من بينانس وبينانس يو إس منذ بداية الدعوى القضائية. لهذا السبب، قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلباً لمطالبة بينانس بإتاحة مديريها التنفيذيين بشكل أكبر لتقديم الإفادات وتسليم معلومات مفصَّلة. ومع ذلك، في جلسة استماع عُقدت مؤخَّراً لمناقشة اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات، قال أحدُ القضاة إنَّه لم يكن "يميل إلى السماح بالتفتيش" في الوقت الحالي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره