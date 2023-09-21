باي بال تطرح عملة (PYUSD) المُستقرة لمستخدمي منصة "Venmo"

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - أعلنت منصة المدفوعات الشهيرة في الولايات المتحدة، "باي بال" (PayPal) أن عملتها المستقرة (PYUSD) أصبحت مُتاحة الآن على "فينمو" (Venmo).

فقد أشار منشور مُدونة بتاريخ 20 سبتمبر، أن شركة المدفوعات "باي بال" قد صرحت بأن عملتها المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي، أصبحت مُتاحة بالفعل لمستخدمي "فينمو"، وسيتم طرحها بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

". تأتي هذه الأخبار بعد ستة أسابيعٍ تقريباً من إعلان "باي بال" عن إطلاق عملتها المستقرة، والتي أعلنت الشركة حينها أنها ستصدر من قبل "باكسوس تراست"، وستكون مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة قصيرة الأجل وما يعادلها من النقد.

وقد علّق فريق "باي بال" في هذا الصدد: "إن عملتنا المُستقرة (PYUSD) موجودة بالفعل في فضاء العملات المشفرة الأصلية، ولا تزال تنتشر على نطاق أوسع مع نمو نظامنا البيئي". وأضاف: "خلال الأسابيع القليلة اللاحقة لإطلاق العملة، أصبحت عملة (PYUSD) مُتاحة بالفعل في بعض البورصات المختارة، بما في ذلك Crypto.com وBitstamp وCoinbase وKraken."

مقالات ذات صلة: خطوة جديدة نحو الرقمنة: الروبل الرقمي يدخل نظام الضرائب

ذكرت شركة تحليلات البلوكتشين "نانسن" (Nansen)، في أغسطس، أن ما يقارب الـ 90 ٪ من إجمالي (PYUSD) مُخزنة في محافظ تابعة لشركة "باكسوس تراست".

كما أعلنت شركة العملات المشفرة "بيت باي" (BitPay)، في 12 سبتمبر، أنها ستدعم عملة (PYUSD)، مشيرةً لإسبابٍ تتعلق بـ"تسهيل عمليات الدفع وتعزيز مشاركة المجتمع".

حققت "باي بال" نجاحات مطردة في مجال العملات المشفرة، حيث قبلت المنصة مدفوعات الأصول الرقمية في عام 2021، ووفرت بعدها للمستخدمين خدمات الدفع على منصات الويب 3.0 وخارجها، في عام 2023.

وعلاوةً على ذلك، أدرجت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك عملة (PYUSD) على قائمة العملات المُشفرة التي وافقت عليها الهيئة التنظيمية.