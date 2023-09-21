ضحيّة عملية احتيال كُبرى تُرسل 4.5 مليون دولار إلى محفظة المُحتال

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - ورد أن أحد مستخدمي العملات المُشفرة قد وقع ضحيةً لعملية احتيال تسببت بخسارته 4.46 مليون دولار.

وفقًا لبيانات "Etherscan "، تم سحب ما قيمته 4.46 مليون دولار من العملة المستقرة (USDT)، من محفظة عملات مشفرة موجودة على بورصة "Kraken"، وإرساله في نهاية المطاف إلى عنوان ينتهي بـ "ACa7"، ويُزعم أنه يعود لمحتال وفقاً لما صرحت به شركة أمن البلوكتشين "PeckShield".

كما أشارت منصة "Scam Sniffer" في العشرين من سبتمبر، إلى أن الأموال أُرسلت إلى محفظة مرتبطة بـ "بورصة تعدين العملات المشفرة المزيفة Coinone"، مُشيرةً إلى أن هذا النوع من الهجمات قد تسبب بسرقة ما يقارب الـ337.1 مليون دولار أمريكي إجمالاً، من أكثر من 21953 فرداً.

تُظهر لوحة البيانات المأخوذة من المستخدم @tayvano على منصة Dune تفاصيل عمليات الاحتيال التي أشارت إليها منصة Scam Sniffer . المصدر: Dune Analytics

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قالت منظمة "Global Anti - Scam" إن هذا النوع من عمليات احتيال عادةً ما يخدع الضحايا وُيقنعهم بالسماح بعمليات سحبٍ غير محدودة من محفظة عملاتهم المشفرة:

"عندما تُنشئ محفظة عملات مشفرة ذاتية الحفظ [...]، فإنك تحصل على " مفتاح خاص " مُشفر ومحمي. إلا أن المحتالين لا يحتاجون إلى عبارة الحماية الخاصة بك ". موضحةً على موقعها الإلكتروني أنه عندما تنقر الضحية للمشاركة في مجمع التعدين المزيف، فإنها توافق بشكلٍ لا إرادي على إرسال رسوم شبكة تتراوح قيمتها ما بين 10 إلى 50 دولارا من عملة الإيثريوم (ETH).

وبالرغم من أن القيمة تبدو معقولة، إلا أن هذه الخطوة تهدف لخداع المستخدم: