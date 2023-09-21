شبكة Optimism ستبيع 160 مليون دولار من توكنات OP إلى 7 مشترين في عملية بيع خاصة

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - كشفت شبكة أوبتيميزم (Optimism) عن خطط لبيع 116 مليون توكن OP لسبعة مشترين من القطاع الخاص لأغراض إدارة الخزانة.
بالأسعار الحالية، ستشهد عملية البيع تبادل ما قيمته 159 مليون دولار من توكنات OP.
وفي حين أنَّ بعض This is CT for “You’re getting dumped on”
يخشون أن يؤدي البيع إلى انخفاض الأسعار بسبب "تفريغ" أوبتيميزم لتوكناتها في السوق، يبدو من غير المرجَّح أن يكون لبيع التوكنات أيُّ تأثيرٍ ماديٍ على سعر العملة نظراً كون البيع خاصاً.
This is CT for “You’re getting dumped on”— Parlay (@0Parlay) September 20, 2023
بالإضافة إلى ذلك، تنتقل التوكنات من الجزء غير المخصَّص من خزينة توكنات OP، ما يعني أنَّها ليست جزءاً من العرض المتداول.
كما هو موضَّح على موقع (Optimism)، تخضع التوكنات لفترة تأمين مدَّتها سنتان، ما يعني أنَّ المشترين غيرُ قادرين على بيعها في الأسواق الثانوية.
ومع ذلك، مُنحَ المشترون الإذنَ بتفويض التوكنات إلى أطراف ثالثة غير تابعة لأغراض الحوكمة.
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وفقاً لشبكة أوبتيميزم، يعدُّ هذا البيع جزءاً من خطتها الأصلية، ويُحتسَب بالكامل في "ميزانية العمل الأصلية البالغة 30٪ من العرض الأولي للتوكن".
كما تأتي عمليةُ البيع بعد يومين فقط من إعلان شبكة أوبتيميزم عن ثالث إيردروب (Airdrop) لها، حيث جرى تخصيصُ 19.4 مليون توكن OP لما يزيد عن 31000 عنوان شاركوا في أنشطة التفويض المتعلقة بالمنظمة المستقلة اللامركزية للشبكة (DAO)، (Optimism Collective).
تُمثِّل"أوبتيميزم" (Optimism) و"بوليغون" (Polygon) و"أربيتروم" (Arbitrum) أكثرَ حلول الطبقة الثانية للتوسُّع استخداماً في هذه الصناعة.
وبالرغم من تأخُّرها عن "أربيتروم" من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، فإنَّ شبكة "أوبتيميزم" شهدت تجاوزَ إجمالي معاملاتها لمعاملات "أربيتروم" في أغسطس، مدفوعةً إلى حدٍّ بعيد بزيادة النشاط من سانبدوكس كوين بيس (Coinbase) ومشروع التحقُّق من الهوية "وورلد كوين" (Worldcoin).
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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره
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