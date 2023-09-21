قروض العملة المستقرة من Tether لعام 2023 ترتقع بالرغم من إعلان خفض القروض في عام 2022

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 02:47 مساءً - شهدت "تيثر" (Tether)، أكبر مُصدر للعملات المستقرة في سوق العملات المشفَّرة، ارتفاعاً في قروض العملات المستقرة، التي تُعرف أيضاً باسم "القروض المضمونة" (Secured Lonas)، في عام 2023، بالرغم من إعلان الشركة أنَّها ستخفض هذه القروض إلى الصفر في ديسمبر الأول 2022.

في أحدث تقريرٍ ربعِ سنويٍّ للشركة، أشارت "تيثر" إلى أنَّ أصولَها تضمَّنت قروضاً بقيمة 5.5 مليار دولار اعتباراً من 30 يونيو، ما يمثِّل ارتفاعاً من 5.3 مليار دولار في الربع الأخير. ومن ناحيته أفاد متحدثٌّ باسم "تيثر" لصحيفة وول ستريت جورنال بأنَّ الارتفاع الأخير في إقراض العملات المستقرة يرجع إلى عددٍ قليل من طلبات القروض قصيرة الأجل من العملاء الذين "أقامت معهم الشركة علاقات طويلة الأمد". كما قال المتحدث إنَّ الشركة تخطِّط لخفض هذه القروض إلى الصفر بحلول عام 2024.

ارتفاع قروض العملات المستقرة الصادرة عن Tether في عام 2023. المصدر: The Company

أصبحت قروض العملة المستقرة مُنتجَ إقراضِ شائعاً لمُصدر العملة المستقرة، ما يسمح للعملاء باقتراض (USDT) من (Tether) مقابل بعض الضمانات. ومع ذلك، كانت هذه القروض المضمونة دائماً محاطةً بالجدل بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن الضمانات والمقترضين.

كما أنَّ تقرير وول ستريت جورنال في ديسمبر 2022 أثار مخاوفَ بشأن المنتجات، وكذلك بشأن المطالبات المتعلقة بهذه القروض التي كانت مضمونة بالكامل، حيث شكَّكت وول ستريت جورنال في قدرة "تيثر" على تلبية متطلبات الاسترداد في أوقات الأزمات.

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لقد عالجت "تيثر" هذه الخلافات العام الماضي قبل الإعلان عن خطتها لإلغاء القروض المضمونة بالكامل في عام 2023. في ذلك الوقت، أشار مُصدر العملة المستقرة إلى أنَّ المخاوف المتعلقة بالقروض المضمونة ليست إلَّا حالةً من "الخوف وعدم اليقين والشك" (FUD)، وادَّعت أنَّ القروض كانت مضمونة.

من جهة أخرى، يأتي الارتفاع الأخير في القروض المضمونة لشركة (Tether) وسْطَ ازدياد أرباح الشركة وهيمنتها على السوق. إذ أبلغت (Tether) عن احتياطيات فائضة بقيمة 3.3 مليار دولار، من 250 مليون دولار فقط في سبتمبر العام الماضي. وبدورها تواصلت كوينتيليغراف مع "تيثر" للحصول على تعليقات، لكنَّها لم تتلقَّ رداً بعد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره