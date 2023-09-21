شركة "نيورالينك" تُعلن عن بدء التجارب الأولية للشريحة الدماغية على البشر

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 02:47 مساءً - أطلق الباحثون في شركة "نيورالينك" (Neuralink) التابعة لـ"إيلون ماسك"، الدراسة الأولية لتأثير واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) على البشر، بهدف استكشاف قدرتها على علاج الأفراد المصابين بالشلل بسبب إصابات الحبل الشوكي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS).

حظيت أنظمة (BCIS) باهتمام رواد عالميّ التكنولوجيا والطب منذ أن تبناها "إيلون ماسك"، إذ يُمكن لهذه الأنظمة تفسير وترجمة إشارات الدماغ، مما يتيح التحكم في الأجهزة الخارجية دون تدخل جّسدي.

ووفقاً لمنشور المدونة الذي نشرته الشركة في التاسع عشر من سبتمبر، تتكون الدراسة الأولية من ثلاثة مكونات رئيسية:

الشريحة N1: تُزرع هذه الشريحة جراحياً داخل الدماغ، ويمكنها التقاط ونقل النشاط العصبي.

ووفقاً للمنشور، تسجل الشريحة النشاط العصبي على إلكتروداتها البالغ عددها 1024 إلكتروداً، والموزعة على 64 خيطاً، كلّ منها رقيق مثل شعرة الإنسان.

شريحة N1 . المصدر

الروبوت R1: يُستخدم الروبوت في إجراء العملية الجراحية السابقة، حيث تم تصميم هذا الروبوت خصيصاً لوضع خيوط شريحة N1 على وجه التحديد في المنطقة المقصودة من الدماغ.

تطبيق مستخدمي شريحة N1: أطلقت "نيورالينك" التطبيق بهدف فك تشفير نوايا المُستخدم من الإشارات التي تلتقطها غرسة N1، مما يسمح للمستخدمين باستخدام الأجهزة الحاسوبية باستخدام أفكارهم فقط.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشار المنشور إلى أن الدراسة لها معايير محددة، حيث يتم قبول فقط المشاركين الذين أصيبوا بالشلل بسبب إصاباتٍ في الحبل الشوكي أو التصلب الجانبي الضموري (ALS)، وبشرط أن يكونوا أصيبوا بالشلل لمدة سنة على الأقل دون رؤية أي تحسن، وأن تكون أعمارهم 22 عاماً على الأقل. كما يجب أن يكون للمصابين مُقدم رعاية ثابت.

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ستمتد الدراسة لمدة ست سنوات، وسيتم تقسيمها إلى مراحل مختلفة، حيث ستتضمن دراسة أولية مدتها 18 شهراً تقريباً تتضمن زيارات منزلية وطبية، بالإضافة إلى جلسات بحث منتظمة حول تأثيرات نظام (BCI) على المصابين، وبعدها متابعة طويلة الأجل تستمر لمدة خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "نيورالينك" قد حصلت في أواخر مايو على موافقةٍ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء التجارب "على الإنسان" باستخدام الشريحة الدماغية.

ونظراً لأن أنظمة (BCI) تُعد بشكلٍ أو بآخر طريقة لدمج الإنسان بالآلة، فأنها لا تزال موضوعاً مثيراً للاهتمام والنقاش في كل من المجالين العلمي والأخلاقي. ولهذا السبب، ستوفر نتائج الدراسة الأولية رؤىً لا تُقدر بثمن حول تطبيقات واجهة الدماغ والحاسوب وقيودها المُحتملة.