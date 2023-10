الرموز غير القابلة للاستبدال "لا قيمة لها على الإطلاق"، وفقاً لمنصة إعلامية رئيسة، والمجتمع يرد

تام شمس - الخميس 21 سبتمبر 2023 02:47 مساءً - أعلن المنفذ الإعلامي الرئيسُ، "رولينغ ستون" (Rolling Stone)، أنَّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) "لا قيمة لها تماماً في النهاية"، مستشهداً بنتائج دراسة (DappGambl) حول "المشهد المتطور" للرموز غير القابلة للاستبدال. إذ وجدت الدراسة أنَّ نحو 95٪ من الرموز غير القابلة للاستبدال (المملوكة لما يزيد عن 23 مليون مستثمر) ليس لها قيمة على الإطلاق.

أمَّا استجابةُ مجتمع الرموز غير القابلة للاستبدال فكانت متنوعة، حيث وافق البعضُ على التقرير، في حين أشار آخرون إلى التقارير السابقة الداعمة للرموز غير القابلة للاستبدال، والصادرة عن المنفذ الإعلامي نفسه.

في سلسلة (Reddit)، وافقت معظم التعليقات على التقرير. إذ وصف البعضُ الرموزَ غير القابلة للاستبدال بأنَّها "أسوأ الأشياء التي ظهرت من العملات المشفرة"، وادَّعى آخرون أنَّها "عديمة القيمة منذ زمن بعيد". بالرغم من ذلك، يعتقد أحدُ أفراد المجتمع أنَّه بالرغم من أنَّها قد تكون عديمة القيمة الآن، فإنَّ هذا قد يتغير في المستقبل، حيث كتب: "سيعود بعضُها. سيرتفع البعض بنسبة 1000٪ بسبب السوق الصاعدة. سيغضب الناس مرة أخرى من أنَّ وحدات البكسل تساوي الملايين".

وعلى منصَّة إكس (تويتر سابقاً)،

Someone should tell whoever commissioned this cover story lol https://t.co/yhEEMPT5Va — Juwan the Writer / Unpaid Tweeter (@juwanthewriter) September 21, 2023

أحد أفراد المجتمع يشارك تقريراً سابقاً من المنفذ الإعلامي. المصدر: X

أحدُ أفراد المجتمع مقالاً سابقاً من "رولينغ ستون" يروج لمجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال لنادي القرد الضجر (BAYC)، في محاولة لتسليط الضوء على التغيير في السرد داخل المنفذ الإعلامي.

في الوقت نفسه،

When mainstream media report like this it generally means a reversal will happen — DT888 (@DayTrader888) September 21, 2023

that means now is the time to buy — member, clean plate club (@iamandyholt) September 21, 2023

عضوٌ آخرُ في المجتمع أنَّه عندما تشارك وسائل الإعلام الرئيسة هذه الأنواع من المنشورات، فإنَّ "الانعكاس" لا بدَّ أن يحدث، في حينعضوٌ آخرُ الرأي بالقول إنَّ "الوقت قد حان للشراء".

مقالات ذات صلة: Blur تتصدر سوق الرموز غير القابلة للاستبدال رغم الأداء الباهت للسوق عموماً

في 3 أغسطس، انخفضَ استخدام غاز الإيثيريوم للرموز غير القابلة للاستبدال بشكل كبير، ما يشير إلى تحوُّلٍ محتمَلٍ في استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، حيث يتمسَّك المستخدمون بأصولهم بدلاً من التداول بنشاط. في عام 2021، كانت الرموز غير القابلة للاستبدال في المقدمة من حيث استخدام الغاز على شبكة الإيثيريوم، ما يدلُّ على أنَّ حاملي الرموز غير القابلة للاستبدال كانوا يتداولون بنشاط وينقلون أصولهم.

بعد ذلك بعامين، أصبحت أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال، التي سيطرت ذات مرة على مخططات استخدام الغاز، خارج القائمة.

مقالات ذات صلة: قيمة الرموز غير القابلة للاستبدال المسروقة تنخفض في يوليو، مع بيع الأصول المسروقة في 3 ساعات: تقرير

Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره