السلطات المجرية تحجز عملات مشفرة بقيمة مليون دولار

حققت الوكالات القانونية المجرية نجاحا في مواجهة حالات استخدام العملات المشفرة في التهرب الضريبي.

بحسب التقارير المحلية والوكالة الحكومية المجرية، ضبطت الهيئة الوطنية للضرائب والجمارك عملات مشفرة بقيمة مليون دولار تابعة لمجموعة مشتبه بها في التهرب من ضرائب بلغت قيمتها ثلاثة مليارات فورنت مجري.

وقد قامت الفرقة القانونية بمداهمات في 28 مكان في المجر وألقت القبض على ثلاثة من أفراد هذه الشبكة.

يُعتقد أن المجموعة كانت تشتغل في مجال الإلكترونيات، حيث تم شراء منتجات من الاتحاد الأوروبي بدون ضرائب وبيعها عبر شركات وهمية لتجنب ضريبة القيمة المضافة، مما أعطاهم ميزة تنافسية.

وقد تم القبض على شخصين بتهم تتعلق بالاحتيال، بينما تم اعتقال الشخص الثالث عند عودته من تونس.

وفي تطورات متعلقة بالعملات المشفرة في المجر، ليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المجر جرائم تتعلق بالعملات المشفرة.

فقد أدت قضية تعدين بيتكوين باستخدام الكهرباء الحكومية إلى استقالة أحد ممثلي البلدية في بودابست.

وأعلن رئيس البنك المركزي المجري عن تأييده لحظر تعدين وتداول العملات المشفرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما تنظر المجر في إمكانية إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي.

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