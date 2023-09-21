شركة Mt.Gox تعلن تأجيل خطة سداد ديونها

أعلنت شركة Mt.Gox، منصة التداول السابقة لعملة البيتكوين، عن تأجيل مهم في خطتها لسداد الديون المستحقة لدائنيها.

أصدر “نوبواكي كوباياشي”، أمين إعادة التأهيل للشركة، الإعلان الرسمي بشأن هذا التأخير.

حيث تم التأجيل بناء على قرار من محكمة مقاطعة طوكيو وذلك لتوفير المزيد من الوقت لجمع التفاصيل الضرورية من الدائنين، بالإضافة إلى التحقق من هذه المعلومات والتعاون مع البنوك ومزودي خدمات الدفع ومنصات تداول العملات المشفرة.

رغم هذا التأجيل، من الممكن أن يبدأ الدائنون الذين قدموا بياناتهم في الحصول على مستحقاتهم تدريجيا بحلول نهاية العام الحالي.

ولكن، التواريخ الدقيقة لم تحدد بعد وقد تواجه مزيدا من التعديلات.

وفي سياق أوسع، استمرت مشاكل شركة Mt.Gox.

للتذكير كانت هذه الشركة في السابق هي أكبر منصات تداول البيتكوين عالميا.

ولكنها شهدت انهيارا مفاجئ في 2014 بسبب اختراق ضخم أدى إلى فقدان حوالي 850 ألف من البيتكوين.

ومنذ ذلك الحين، واجهت الشركة ودائنيها تحديات متعددة، منها النزاعات القانونية والتأخيرات المستمرة.

تسعى عملية إعادة التأهيل الحالية لتعويض الأشخاص الذين تضرروا من الاختراق.

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