الصين تعاني أسوأ تدفُّق لرأس المال إلى الخارج منذ سنوات، ولكن هل يمكن أن يزيد ذلك تدفقات البيتكوين؟

تام شمس - الجمعة 22 سبتمبر 2023 09:49 صباحاً - يمكن أن تشهدَ البيتكوين (BTC) "تدفُّقات كبيرة" من الصين في غضون الأشهر القليلة المقبلة وسْطَ ضَعف اليوان الصيني وأحد أكبر تدفقات رأس المال إلى الخارج في البلاد منذ سنوات.

قال ماركوس ثيلن، رئيس قسم البحوث والاستراتيجية في ماتريكسبورت (Matrixport): "إنَّ معرفةَ المستثمرين الصينيين بالبيتكوين في أوقاتِ ضَعفِ الاقتصاد المحليِّ يمكن أن تشهد تدفقات كبيرة للبيتكوين خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تُظهر أحدث البيانات الرسمية، التي جمعتها بلومبرغ، أنَّ تدفُّقات رأس المال الصينية إلى الخارج بلغت 49 مليار دولار في أغسطس، ما يعدُّ أكبرَ تدفُّقٍ شهريٍّ لرأس المال إلى الخارج منذ ديسمبر 2015، وقد يؤدي إلى مزيد من الضغط على اليوان.

كما أفاد ثيلن أنَّه "يَجري تداول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني عند أعلى مستوى له منذ 17 عاماً حيث يتوسَّع الاقتصاد الأمريكي بقوَّة، في حين يبدو أنَّ الاقتصاد الصيني يتمتَّع بزخمِ نموٍّ ضعيف".

يعتقد ثيلن أنَّ الضغطَ المستمرَّ على اليوان و"غيابَ النمو" بين الشركات المحلية يمكن أن يؤدِّي إلى بحث المستثمرين عن فرص خارج الصين.

ومع ذلك، وبالنظر إلى ضوابط رأس المال الصارمة في البلاد، فقد يتَّضح أنَّ العملات المشفَّرة من بين القنوات القليلة المتاحة، فعلى حدِّ قوله:

في

As long as the $JPY weakens, the $CNY must weaken so that Chinese exports remain competitive vs. Japan.



Wherever the Chinese capital is going, it will keep going in SIZE.



I hope some finds its way to Lord Satoshi and $BTC