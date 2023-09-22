الهند تطور أداة مراقبة الويب المظلم لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة: تقرير

تام شمس - الجمعة 22 سبتمبر 2023 02:58 مساءً - أفادت التقاريرُ بأنَّ وزارةَ الداخلية الهندية تعملُ على تطوير أداةٍ استخباراتية للعملات المشفرة استجابةً لازدياد الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالعملات المشفرة في البلاد.

وفقاً لتقرير (CNBC)، تهدفُ وزارة الداخلية الهندية (MHA) إلى مكافحة الجرائم المتعلِّقة بالعملات المشفَّرة عبر أداةِ تحليل واستخبارات العملات المشفرة (CIAT). علماً بأنَّ المشروعَ يقودُه قسمٌ في وزارة الداخلية الهندية يُسمى المركزَ الهنديَّ لتنسيق الجرائم الإلكترونية، وهو مكرَّسٌ للتحقيق في الجرائم الإلكترونية ومعالجتها.

بفضل أداة (CIAT)، ستراقب وزارةُ الداخلية الهندية عناوينَ مَحافظ العملات المشفرة في الشبكة المظلمة (الدارك ويب). إذ إنَّ ذلك سيسهِّل تجميعَ سجلات المعاملات، بما في ذلك الطوابع الزمنية والتواريخ والتبادلات المستخدَمة والخدمات التي قُدِّمت. وفقاً للتقرير، ستُبلغُ الأداةُ أيضاً وزارةَ الداخلية الهندية عندما تكتشف أنشطةً غيرَ منتظمة أو غير عادية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ومن ناحية أخرى، سلَّط التقريرُ الضوءَ على أنَّ المشروع طوِّرَ استجابةً لازدياد الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقاريرُ بأنَّ مهندسَ برمجياتٍ هنديٍّ خسرَ ما يزيد عن 120 ألف دولار بسبب الاحتيال المرتبط بالعملات المشفَّرة. إذ إنَّ امرأةً التقى بها المطوِّرُ عبر الإنترنت نصحَته بالاستثمار في العملات المشفرة، لكنَّه لم يتمكَّن من سحب أمواله بعدَ الإيداع.

وفي يوليو، أُلقي القبضُ على اثنين من المشتبَه بهم في عملية احتيال مزعومةً مرتبطة بالعملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) في أوجين، الهند. كما ضبطت الشرطة حساباتٍ مصرفيةً مزوَّرةً وبطاقاتِ صرَّافٍ آليٍّ ووثائقَ أخرى؛ يُزعم أنَّ المشتبه بهما استخدما هويات مزيَّفة للاحتيال على مستخدمي منصة بينانس من نظير إلى نظير (Binance P2P).

وبدورها تواصلت كوينتيليغراف مع وزارة الداخلية الهندية، لكنَّها لم تحصل على ردٍّ فوري.

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لقد شهدت العملات المشفَّرة زيادةً كبيرةً في التبنِّي في الهند. ففي 12 سبتمبر، تصدَّرت البلادُ مؤشِّرَ اعتماد العملات المشفَّرة العالمي لعام 2023، الذي أصدرته شركة تحليلات البلوكتشين "تشيناليسيس" (Chainalysis). إذ أظهر التقريرُ أنَّ الهند كانت الأولى من حيث قيمة التمويل اللامركزي المستلمة وقيمة الخدمة المركزية المستلمة. وفقاً للمؤشِّر، تقترب نيجيريا وتايلاند من مرتبة الهندَ كثيراً.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره