سعر البيتكوين يتراجع تحت مستوى 27 ألف دولار والايثيريوم تحت 1600 دولار

عقب تداول البيتكوين والذي استمر عدة أيام فوق 27000 دولار، شهد سعر البيتكوين تراجع ملحوظ تحت هذا المستوى، وذلك للمرة الأولى منذ فترة.

على الجانب الآخر، واجهت العملات الرقمية البديلة خسائر، حيث تراجع سعر عملة الايثيريوم تحت مستوى 1600 دولار.

في الأيام الأخيرة، شهد سعر البيتكوين تطورا إيجابيا، خصوصا بعد ارتدادها من مستوى 25000 دولار.

واصلت عملة البيتكوين زحفها الصعودي، ووصلت إلى ذروتها خلال 20 يوم عند 27500 دولار، ولكنها لم تحافظ على هذا الزخم وتراجعت تحت مستوى 27000 دولار، واستقرت في النهاية عند 26400 دولار.

الآن، تتداول العملة تحت الـ27000 دولار، وهبطت قيمتها السوقية دون 520 مليار دولار، بينما انخفضت هيمنتها على السوق إلى 49.2%.

أما بالنسبة للعملات الرقمية البديلة، فقد تبعت الكثير منها مسار البيتكوين، مسجلة تراجعات بنسب متباينة مثل:

البيتكوين كاش، بوليغون وبولكاودت وكاردانو والدوج كوين.

بينما حافظت الريبل واللايت كوين وترون على استقرار نسبي، بينما استمرت XRP فوق 0.5 دولار واللايت كوين عند 65 دولار.

في النهاية، تراجع إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بحوالي 10 مليارات دولار، لتصل إلى 1.060 تريليون دولار.

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