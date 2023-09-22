شركة تحليل معاملات العملات الرقمية Nansen تتعرض لاختراق بنسبة 7% من بيانات المستخدمين

شهدت منصة Nansen لتحليلات معاملات البلوكشين حادث أمني مؤخرا.

حيث أثار انتهاك أمن الشركة قلقا بين المستخدمين.

الهجوم السيبراني بدأ عندما تعرض نظام أحد الموردين الخارجيين الموثوقين للاختراق، مما أتاح الوصول غير المصرح به لحسابات مهمة.

كان الاختراق الناتج يشمل حوالي 6.8% من قاعدة مستخدمي Nansen، حيث تم الكشف عن عناوين بريدهم الإلكتروني، وتعرض بعضهم لاختراق كلمات المرور وعناوين البلوكشين خاصتهم.

Nansen، بدورها، قامت بإرسال إشعارات للمتضررين، موضحة تفاصيل الانتهاك وتأثيره.

للحد من التأثيرات السلبية، أرسلت Nansen رسائل بريد إلكتروني للمتأثرين، داعية إياهم إلى تغيير كلمات المرور.

كما حذرت المستخدمين من محاولات التصيد الاحتيالي وأكدت على ضرورة التحقق من صحة المرسل.

هذا وأكدت Nansen على التزامها الكامل بحماية خصوصية المستخدمين وتعهدت بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب الهجوم والعمل على منع تكراره في المستقبل.

تشدد الشركة على أهمية الشفافية في التعامل مع المستخدمين وتحثهم على التواصل في حالة وجود أي استفسارات أو مخاوف.

كما قدمت Nansen ضمان لمستخدميها بأن حماية بياناتهم وأصولهم تبقى في صدارة أولوياتها.

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