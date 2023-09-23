بينانس ورئيسها التنفيذي "CZ" يطلبان من المحكمة رفض الدعوى التي رفعتها الهيئة التنظيمية ضدهم

تام شمس - السبت 23 سبتمبر 2023 11:47 صباحاً - قدمت "بينانس" (Binance Holdings) ورئيسها التنفيذي "تشانغبينغ تشاو" (CZ)، اقتراحاً مشتركاً يدعو المحكمة إلى رفض الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضدهم.

وفقاً لإيداعٍ قُدم بتاريخ 21 سبتمبر إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، ادعت كل من "باينانس" و"تشاو" أن الهيئة التنظيمية المالية تجاوزت سلطتها في الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما.

وفي الإيداع المكوّن من 60 صفحة، اتهم محامو "بينانس" و"تشاو" هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفشل في وضع قوانين تنظيمية واضحة للقطاع قبل رفعها الدعوى القضائية ضد بورصة العملات المشفرة، أي أن السلطة التنظيمية فرضت سلطتها على قطاع العملات المشفرة بأثر رجعي.

الإيداع المشترك الذي قدمه "تشاو" و"بينانس" لرفض الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدهما. المصدر: CourtListener

"تتبع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأثر الرجعي أثناء رفعها للدعاوى القضائية، حيث تسعى الهيئة التنظيمية إلى ألقاء اللوم علينا بسبب مبيعات الأصول المشفرة التي حدثت منذ يوليو 2017، أي قبل أن تضع هيئة الأوراق المالية والبورصات أيّ إرشاداتٍ عامة بشأن العملات المشفرة."

"من الواضح أن دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لها أساس من الصحة بناءً على قوانين الأوراق المالية السارية حالياً."

كما أكد محامو بينانس أن الهيئة التنظيمية تُسيء تفسير قوانين الأوراق المالية لتُطبقها على الأصول المشفرة.

"في محاولةٍ من هيئة الأوراق المالية والبورصات لفرض سلطتها على صناعة العملات المشفرة، تُسيء الهيئة التنظيمية تفسير قوانين الأوراق المالية".

وبالإضافة إلى اقتراح "بينانس" و"تشاو"، قامت أيضاً الذراع الأمريكية للبورصة، "بينانس يو إس" (Binance.US)، والتي تُعرف قانونياً باسم "BAM Trading Services Inc"، برفض التهم الموجهة إليها من خلال إيداع مُنفصلٍ يتألف من 56 صفحة.

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رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد باينانس والشركات التابعة لها في الخامس من يونيو، لمزاعم تتعلق ببيع بينانس الأوراق المالية غير المسجلة، إلى جانب عملها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.

جاء تحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد باينانس بعد ثلاثة أشهر من رفع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد باينانس لفشلها في التسجيل لديها، ولخرقها العديد من إرشاداتها.

تأثر نشاط التداول على "بينانس يو إس" بشدة بسبب الإجراءات التنظيمية المستمرة ضد البورصة، حيث انخفضت أحجام التداول اليومية بأكثر من 98% اعتباراً من سبتمبر 2022. وعلاوةً على ذلك، في الثالث عشر من سبتمبر، سرّحت "بينانس يو إس 30% من قوتها العاملة المُتبقية، في الوقت نفسه الذي غادر فيه رئيسها ومديرها التنفيذي "براين شرودر".