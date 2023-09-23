شركة “Valkyrie Funds” تُعلن تعديل تاريخ إطلاق صندوق ETF البيتكوين للعقود الآجلة

مؤخرا، أعلنت شركة “Valkyrie Funds”، الرائدة في إدارة الأصول، عن تعديل تاريخ الإطلاق المزمع لصندوق ETF البيتكوين للعقود الآجلة (Bitcoin Futures ETF).

الإعلان الأصلي كان يشير إلى تقديم هذا الصندوق في 15 مايو 2023، ليصبح من المتوقع الآن إطلاقه في 20 أكتوبر القادم.

الهدف من هذا الصندوق هو توفير تعرض يتراوح بين 100% و200% للبيتكوين، مما يُعتبر خيارا استثماري جديد وملفت لعشاق العملات المشفرة.

في ذات السياق، انضمت شركة “Valkyrie” التي تتخذ من “تينيسي” مقرا لها إلى شركات كبيرة أخرى مثل “BlackRock” و “Fidelity” في مسعى للحصول على موافقة صندوق ETF البيتكوين الفوري.

يُذكر أن “Valkyrie” قدمت طلبا في يناير 2021 لإطلاق صندوق ETF البيتكوين واختارت “ناسداك” كبورصة مفضلة، وقد غيرت رمز المؤشر إلى “BRRR” في 21 يونيو.

من ناحية أخرى، قررت “Bitwise Invest” التراجع عن تحويل BITC من صندوق لعقود بيتكوين الآجلة إلى صندوق يشمل عقود آجلة للبيتكوين والايثيريوم، مما يعكس تركيزها الحصري على البيتكوين.

وتُشير بعض التقديرات إلى أن هذا القرار قد يكون نتيجة لإعادة التفكير في الاستراتيجية، خصوصا مع عدم تحقيق ميزة كبيرة من إطلاق صندوق يجمع بين BTC وETH، ويظهر أيضا توجها من قبل المستثمرين نحو البيتكوين بشكل أكبر.

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