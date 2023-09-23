ايردروب جديد من شركة “GMO Coin” لحاملي XRP

تعتزم شركة “GMO Coin اليابانية”، التابعة لمجموعة “GMO Internet Group” المرموقة والمعروفة في ميدان تكنولوجيا المعلومات، توزيع العملة الرقمية “SGB” للعديد من مالكي وحاملي العملة الرقمية XRP في نهاية الشهر الجاري.

في هذا المقال، نبرز كيفية حساب الكمية المتوقعة لكل مالك للعملة الرقمية الريبل وتوضيحات إضافية عن هذه الخطوة.

تفاصيل الايردروب:

حسب المعلومات المتوفرة، سيتلقى كل مالك للعملة الرقمية الريبل XRP ما مقداره 0.1511 من العملة الرقمية Songbird (SGB).

بشرط أن يكون حامل العملة الرقمية الريبل قديم ولديه عملات XRP من تاريخ 12 ديسمبر 2020، وهو التاريخ الذي شهد رفع هيئة الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة الريبل.

أكدت منصة “GMO Coin” أن من يرغبون في الحصول على هذا العرض يتعين عليهم تقديم صورة لممتلكاتهم، مشيرة أيضا إلى أن العملاء الذين يستخدمون خدمات الإقراض مؤهلون للحصول على العرض.

رغم أن مالكي XRP في اليابان قد انتظروا هذا التوزيع لفترة طويلة، إلا أن التأخير كان ملحوظ بسبب التشريعات المحلية.

وقد تمكن مالكي XRP الذين استثمروا في الريبل سابقا من الحصول على ايردروب Flare (FLR).

بينما من المتوقع أن يتم التوزيع الخاص بـ SGB في 29 سبتمبر 2023.

بالنسبة وبالنظر للعملة الرقمية الريبل فإنها تمر بتقلبات في الأسعار، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 70% بعد أن أظهرت الريبل إمكانية فوزها في قضيتها ضد الهيئة الأمريكية SEC، لكن قيمة العملة تراجعت بعدها إلى حوالي 0.50 دولار.

بعض المحللين، مثل المحلل المعروف بـ “KALEO” على منصة X، يرون أن القضية قد تصب في صالح XRP.

في حين توقع محلل آخر يدعى “EGRAG CRYPTO” أن القيمة قد ترتفع لتصل إلى مابين 2.8 و5.5 دولار، وربما تصل إلى 6-7 دولارات، ولكنهم قاموا بتعديل توقعاتهم مؤخرا ليتوقعو وصول قيمة XRP لسعر 1.40 دولار إذا تجاوزت العملة بعض المؤشرات المهمة.

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