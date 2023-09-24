بولندا تُحقق بخصوص روبوت المحادثة "ChatGPT" العائد لشركة"OpenAI" بعد شكوى النظام الأوروبي العام لحماية البيانات

تام شمس - الأحد 24 سبتمبر 2023 09:48 صباحاً - فتحت هيئة حماية البيانات في بولندا تحقيقاً بخصوص روبوت المحادثة "ChatGPT" والشركة المطوره له "OpenAI" بعد تلقيها شكوى من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، تتهم الشركة بمعالجة البيانات "بطريقة غير قانونية وغير موثوقة".

وبناءً على الشكوى، فتحت هيئة حماية البيانات في بولندا تحقيقاً ضد "ChatGPT" التابع لشركة "OpenAI"، حيث اتهم مقدم الطلب، الذي لم يذكر اسمه في الشكوى، الشركة بمعالجة البيانات "بطريقة غير قانونية وغير موثوقة".

وفي بيانٍ صادرٍ بتاريخ 20 سبتمبر، قال جان نواك، رئيس هيئة حماية البيانات، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك في امتثال "ChatGPT" لمبادئ حماية البيانات والخصوصية في أوروبا.

تزعم الشكوى أن شركة "OpenAI" تُعالج البيانات بطريقة غير قانونية وغير موثوقة، وأن الطريقة التي تجمع من خلالها البيانات وتعالجها لا تتسم بالشفافية.

كما ذكر مُقدم الشكوى في قضيته أن "ChatGPT" كتب معلومات خاطئة عنه، ولم تستجب "OpenAI" لمطالبه باحترام حقوقه بموجب اللائحة العامة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR).

من جانبه أقر "نواك" بأن تنفيذ الإجراءات المقترحة ضد "OpenAI" قد تكون مُعقدة، لأنها تتعلق بشركة تقع خارج الاتحاد الأوروبي، وقال: "تتعلق القضية بانتهاك العديد من الأحكام المُتعلقة بحماية البيانات الشخصية، ولهذا السبب سنطلب من الشركة الإجابة على عدد من الأسئلة حتى نتمكن من تنفيذ الإجراءات الإدارية بدقة."

وفي الوقت نفسه، قال جاكوب غروزكوفسكي، نائب رئيس المكتب البولندي، إن الادعاءات الواردة في الشكوى تثير الشكوك حول نهج "OpenAI" تجاه مبادئ أوروبا بشأن حماية البيانات الشخصية.

لذلك، سيتبيّن المكتب من صحة هذه الشكوك، بناءً على المبدأ الأساسي للخصوصية حسبما ورد في اللائحة العامة لحماية البيانات.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعارض فيها منهج "OpenAI" مع متطلبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية.

ففي مارس، أعلنت السلطات الإيطالية المسؤولة عن حماية البيانات، أنها ستحجب مؤقتاً روبوت الدردشة "ChatGPT"، وتفتح تحقيقاً بشأن الانتهاكاك المُحتملة لقواعد خصوصية البيانات.

كما قالت هيئة مراقبة البيانات الإيطالية إنه ليس هناك معلومات كافية حول البيانات التي تجمعها "OpenAI".

في أبريل، ورد أن المنظمين في ألمانيا طالبوا بإجاباتٍ تتعلق بنوايا الشركة وقدرتها على الامتثال لقوانين خصوصية البيانات الصارمة التي تنص عليها اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وفي الشهر نفسه، أنشأ المجلس الأوروبي لحماية البيانات مجموعة عمل خاصة بشأن "OpenAI".

تجدر الإشارة إلى أن فريق كوينتيليغراف تواصل مع "OpenAI" للحصول على تعليقات، إلا أنه لم يتلق رداً فورياً.