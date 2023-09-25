ارتفاع هيمنة البيتكوين على السوق لأعلى مستوياتها السنوية: ما تأثيرها؟

شهدنا مؤخرا ارتفاع في هيمنة البيتكوين على ساحة العملات المشفرة، حيث بلغت أعلى مستوياتها هذا العام.

فكيف نفهم هذا الارتفاع وما تأثيره على السوق؟

هيمنة البيتكوين تمثل النسبة المئوية من القيمة السوقية الإجمالية التي يمثلها البيتكوين.

زيادة هذه الهيمنة غالبا ما تدل على تفضيل المستثمرين للبيتكوين على باقي العملات الرقمية الأخرى.

وهذا قد يكون نتيجة لزيادة الثقة في البيتكوين أو تطوراته التكنولوجية أو أحداث إخبارية تتعلق به.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي هذا الهيمنة إلى تراجع أو تباطؤ في أسعار العملات الرقمية المشفرة البديلة.

حيث قد ينسحب المستثمرون من هذه العملات الرقمية البديلة نحو البيتكوين، مما يضعف قيمتهم السوقية.

فيما يتعلق بأحدث تحركات أسعار البيتكوين، فقد شهدنا تقلبات خلال الأسبوع الأخير، مع تجاوز السعر لمتوسط الحركة البسيطة لـ50 يوم ولكن تراجع أمام متوسط الحركة لـ200 يوم.

وبالنظر إلى الايثيريوم، العملة الرقمية البديلة الرئيسية، فقد أظهرت تحركات سعرية سلبية نسبيا.

جدير بالذكر أن معدل تجزئة البيتكوين – الذي يقيس القوة الحسابية للشبكة – قد ارتفع أيضا.

وهذا يدل على زيادة أمان الشبكة وثقة المعدنين في ربحية نشاط التعدين.

وهو ما قد يكون من الأسباب التي تساهم في هيمنة البيتكوين.

تاريخيا، مر البيتكوين بفترات ارتفاع وانخفاض معترف بوتيرة تتكرر كل أربع سنوات تقريبا، وهذه الفترات تتأثر عادة بأحداث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين.

إذا كان السوق في مرحلة خاصة من هذه الدورة، فقد يكون هذا السبب وراء التغييرات الحالية في هيمنة البيتكوين.

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