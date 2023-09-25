إعلان "Google Cloud" عن توسيع خدمتها "BigQuery" من خلال دمج 11 شبكة بلوكشين

أعلنت “Google Cloud” عن توسيع خدمتها “BigQuery” من خلال دمج 11 شبكة بلوكشين، من بينها شبكة “Görli Testnet” التابعة للايثيريوم.

تضمنت شبكات البلوكشين التي تمت إضافتها مؤخرا:

Avalancheو Arbitrum و Cronos و Fantom و Near و Optimism و Polkadot و Polygon’s mainnet و Polygon’s testnet و Tron وشبكة اختبار Görli التابعة للايثيريوم.

وتم اتخاذ هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من مؤسسات البلوكشين، وشركات تحليل الويب 3، والمطورين والعملاء.

الهدف من هذا التوسيع هو تقديم فهم أوسع لمشهد العملات المشفرة وتمكين المستخدمين من الاستعلام عبر عدة شبكات بلوكشين.

وهو ما سيسمح للمستخدمين بإجراء استفسارات متقدمة مثل تحديد نشاط سك NFT اليومي على شبكات معينة، ومقارنة الرسوم بين الشبكات المختلفة، ومعرفة عدد المحافظ النشطة.

“BigQuery”، الذي يعد جزءا من خدمات “Google Cloud”، هو مستودع بيانات يعتمد على السحابة ويمكنه التعامل مع كميات كبيرة من البيانات، ويتمتع بالقدرة على الاستعلام باستخدام SQL بالإضافة إلى وجود ميزات للتعلم الآلي.

كما أكدت “Google Cloud” على تحسين مجموعة بيانات “Bitcoin BigQuery” الحالية بإضافة Satoshis (sats) / Ordinals إلى مجموعات البيانات المفتوحة المصدر.

وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الويب 3 للشركة، حيث أعلنت في أبريل عن خطط لدعم الشركات الناشئة في مجال الويب 3 من خلال مبادرة “Google for Startups Cloud Program”.

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