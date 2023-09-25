مجموعة لازاروس الكورية الشمالية تجمع ما يزيد عن 40 مليون دولار من البيتكوين، وفقاً للبيانات

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 11:48 صباحاً - أظهرت بياناتٌ جديدة أنَّ مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "لازاروس" (Lazarus Group) تمتلك كمية ضخمة من العملات المشفرة بقيمة 47 مليون دولار، معظمُها بعملة البيتكوين (BTC).

وفقاً للبيانات التي جُمعت على (Dune Analytics) من (21.co) — الشركة الأم لـ (21Shares) — تحتفظ المحافِظ المرتبطة بمجموعة (Lazarus) حالياً بأصول رقمية تبلغ قيمتها نحو 47 مليون دولار، بما في ذلك 42.5 مليون دولار من عملة البيتكوين، و1.9 مليون دولار من عملة الإيثيريوم (ETH)، و1.1 مليون دولار من عملة بينانس (BNB) و640 ألف دولار إضافية في شكل عملات مستقرة، بما فيها بينانس يو إس دي (BUSD).

ومع ذلك، يبدو أنَّ كمية العملات المشفَّرة المحتفَظ بها قد انخفضت من 86 مليون دولار التي احتفظت بها المجموعة في 6 سبتمبر، بعد أيام قليلة من اختراق (Stake.com) الذي تورطت فيه مجموعة لازاروس.

كما تتعقَّب بيانات (DUNE) 295 محفظة حدَّدها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ومكتبُ مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على أنَّها مملوكةٌ لمجموعة القرصنة.

حيازات مجموعة لازاروس من العملات المشفرة. المصدر: Dune Analytics

والمثير للدهشة أنَّ المجموعة لا تحتفظ بأيِّ عملات خصوصية، مثل "مونيرو" (XMR) أو "داش" (Dash) أو "زكاش" (ZEC)، والتي يمكن القول إنَّه من الصعب تتبُّعها.

في الوقت نفسه، ما تزال محافِظ لازاروس للعملات المشفرة نشطةً للغاية، حيث سُجِّلت أحدث معاملة في 20 سبتمبر.

ومن ناحيتها أشارت (21.co) إلى أنَّ حيازات المجموعة من المرجَّح أن تكون أعلى بكثير مما أُبلغ عنه، حيث "يجب أن نلاحظ أنَّ هذا تقديرٌ يُظهر أقلَّ حدٍّ لحيازات مجموعة لازاروس من العملات المشفرة بناءً على المعلومات المتاحة للجمهور".

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في 13 سبتمبر، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ مجموعة لازاروس نفَّذت الهجومَ على بورصة العملات المشفرة (CoinEx)، التي خسرت ما لا يقل عن 55 مليون دولار.

كما أنَّ مكتب التحقيقات الفيدرالي اتَّهم مجموعةَ لازاروس باختراق (Alphapo) و(CoinsPaid) و(Atomic Wallet)، والتي أضافت مجتمعةً ما يزيد عن 200 مليون دولار سرقتها المجموعة في عام 2023.

ومع ذلك، ذكرت "تشيناليسيس" (Chainalysis) أنَّ سرقات العملات المشفَّرة من قبل المخترقين المرتبطين بكوريا الشمالية انخفضت بنسبة 80٪ عن عام 2022. فاعتباراً من منتصف سبتمبر، سرقت المجموعات المرتبطة بكوريا الشمالية ما مجموعه 340.4 مليون دولار من العملات المشفَّرة، بانخفاضٍ عن مستوى قياسي بلغ 1.65 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة في عام 2022.

في أواخر الأسبوع الماضي، حذَّرت السلطات الفيدرالية الأمريكية من "خطرٍ كبير" لهجماتٍ محتمَلة على كيانات قطاع الرعاية الصحية والصحة العامة الأمريكية من قبل مجموعة لازاروس.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره