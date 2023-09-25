المدير التنفيذي السابق لدى "دويتشه بنك" يقر بجريمة الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

“راشون راسل”، الذي شغل سابقا منصب مصرفي استثماري ووسيط مرخص بـ “دويتشه بنك”، اعترف بتهمة الاحتيال المالي من خلال تنظيم مخطط مرتبط بالعملات الرقمية المشفرة لخداع المستثمرين.

المدير التنفيذي السابق قد يكون مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 30 عام نتيجة لتلك الجرائم.

أوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها تاريخ 19 سبتمبر 2023 أن “راسل” وافق على دفع تعويض يفوق 1.5 مليون دولار.

كان “راسل” يدير صندوق استثماري للعملات المشفرة باسم “R3 Crypto Fund” من نوفمبر 2020 حتى أغسطس 2022، وهو الذي وعد المستثمرين بعوائد كبيرة.

تُظهر جملة الاتهامات أنه تم التلاعب بأموال المستثمرين واستخدامها في أغراض شخصية ومقامرة.

إلى جانب مخطط العملات المشفرة، كان “راسل” قد انخرط في جرائم سرقة الهوية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2023، حيث حصل على بطاقات ائتمان باستخدام أسماء غير قانونية.

وفيما يتعلق بجريمة الاحتيال، نفى “راسل” في البداية الاتهامات بعد توقيفه في أبريل 2023، ولكن الأوضاع شهدت تطورا حيث قرر الاعتراف بالذنب.

“بريون بيس”، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، أكد أن “راسل” استغل ثقة المستثمرين لتنفيذ مخططه الاحتيالي.

وبالرغم من عدم اتهام دويتشه بنك بأي جريمة، فإن البنك أكد استعداده للتعاون مع السلطات خلال التحقيقات.

مؤخرًا، بدأ بنك دويتشه بنك التعاون مع شركة “Taurus” السويسرية لتقديم خدمات العملات المشفرة.

اقرأ أيضا:

شركة الكريبتو “Galaxy Digital” تستهدف التوسع في السوق الأوروبية بحثا عن البيئة التنظيمية المستقرة

هجوم رقمي يستهدف 200 مليون دولار من العملات المشفرة على شبكة Mixin