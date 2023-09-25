الصين تُطلق تسهيلات الدفع للزوار الدوليين الراغبين بتجرية اليوان الرقمي

تام شمس - الاثنين 25 سبتمبر 2023 03:52 مساءً - أطلق التطبيق المحمول المُخصص للتعامل باليوان الرقمي، تسهيلات دفعٍ إضافية، بهدف مساعدة السياح والزوار الدوليين على التعاملِ مع العملة الرقمية الجديدة بشكلٍ أكثر سلاسة، حيث أصبح يوفّر التطبيق آلية "الشحن المُسبق" المُصممة خصيصاً لحاملي البطاقات المصرفية من الأجانب.

يتيح التحديث الأخير للسياح والزوار الدوليين إمكانية الحصول على محفظة رقمية خاصة باليوان الرقمي، من خلال وضع أرقام هواتفهم المحمولة الأجنبية في الخانة المخصصة وتعبئة المحفظة باستخدام بطاقاتٍ مصرفيةٍ دولية، مثل فيزا وماستركارد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية “Yicai”، تُركز الخدمات الجديدة بشكلٍ أساسي على توفير تجربة استخدامٍ سلسة للسياح. فعلى سبيل المثال، يُمكن للمستخدمين إلغاء محافظهم في أي وقت، كما يُمكنهم إعادة المبالغ الإضافية إلى بطاقاتهم المصرفية في حال تحويل مبالغ أكبر من تلك المراد تحويلها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر البنوك الصينية وسيلةً أخرى للسياح تسمح لهم بملئ محافظهم الرقمية باليوان الرقمي باستخدام العملات النقدية. وبفضل إمكانية تحميل التطبيق من مختلف الأسواق الالكترونية، يُمكن للزوار الدوليين استخدام العملة الرقمية بسهولة للدفع مقابل مشترياتهم.

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قدّم اليوان الرقمي تسهيلات الدفع لأول مرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022. وعلى عكس آلية "الدفع عند إعادة الشحن" التي قُدمت سابقاً للزوار الأجانب، تعمل ميزة "الشحن المُسبق" التي تم إطلاقها حديثاً على مواءمة تجربة السياح مع تجربة المستخدمين المحليين، حيث أصبح بإمكانهم الآن الاستفادة من طرق الدفع سهلة الاستخدام، مثل الدفع السريع عبر الانترنت.

وعلاوةً على ذلك، لا يعمل هذا التحديث على تبسيط إجراء المعاملات فحسب، بل يُعالج أيضاً التأخيرات الحاصلة أثناء التحقق من البطاقات الأجنبية في نقاط البيع، مما يُحسّن من تجربة الدفع الإجمالية للزوار الدوليين.

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يُمكن للزوار الراغبين بالحصول على تجربةٍ ملموسة اختيار المحفظة الرقمية الصلبة، والتي يُمكن الحصول على نسخةٍ مميزة منها، من خلال نقاط الخدمة المالية "ICBC" المُتواجدة بالقرب من أماكن الفعاليات.

في الوقت الحالي، يُمكن للزوار الدوليين استخدام اليوان الرقمي في إتمام المعاملات داخل المتاجر الفعلية التي تحمل شعار اليوان الرقمي، إلى جانب المنصات عبر الإنترنت، مثل "Didi" و"Meituan" و"Ctrip" و"Qunar و JD.com".

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تُظهر البيانات الصادرة عن فرع مقاطعة "تشيجيانغ" لبنك الشعب الصيني، القبول المتزايد لليوان الرقمي، حيث أصبحت تشتمل "تشيجيانغ" الآن على 1.3 مليون تاجر فعلي و 1.02 مليون تاجر عبر الإنترنت يدعمون العملة الرقمية الجديدة.

وعلاوةً على ذلك، أدرج 121 فندقاً تابعاً للألعاب الآسيوية، إلى جانب 55 مرفقاً طبياً، تطبيقاتٍ واسعةٍ لليوان الرقمي.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من مراكز التسوق ومناطق الجذب السياحي وأماكن الإقامة المرتبطة بالألعاب الآسيوية أصبحت تضم الآن مناطق تفاعلية مُخصصة لتعريف الزوار بوظائف اليوان الرقمي.