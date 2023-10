مشاريع قوانين العملات المشفرة قد تتأخر بسبب الأزمة التي تتربص بالحكومة الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:46 صباحاً - من الممُكن أن تتعطل حكومة الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة بسبب الطريقة التي يتعامل بها رئيس مجلس النواب "كيفن مكارثي" مع خطط الإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على كيفية مضي المشرعين قدماً في التصويت على مشاريع قوانين العملات المشفرة.

في يوليو، صوّت المشرعون الأمريكيون في لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب لصالح قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية في القرن الحادي والعشرين (FIT) وقانون اليقين التنظيمي لتكنولوجيا لبلوكتشين، بالإضافة إلى قانون الدفع باستخدام العملات المستقرة وقانون الاحتفاظ بالعملات المُشفرة.

كانت المشاريع السابقة بعض من المشاريع التي تُركز على العملات المُشفرة، والتي من الممكن أن يًصوت عليها مجلس النواب في الدورة الحالية للكونغرس.

وكما هو مُتوقع، قد يؤدي تعطّل الحكومة إلى منع المشرعين من المضي قدماً في أيّ تشريع قبل معالجة مسألة تمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية القادمة. وعلى الرغم من أن أنه لم يسبق للحكومة الأمريكية أن تتعطل، إلا أن الأسباب الكامنة وراء تعطّل الحكومات قد تحولت على مر السنين من المخاوف العامة بشأن التمويل إلى المناورات السياسية.

2) Shutdown first. It is seeming more and more likely there will be a shutdown with the fractured House R divisions and Senate going in their own direction. For crypto the longer the shutdown goes on, the more various bills including FIT/market structure and stables get pushed.