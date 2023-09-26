تمويل قوي لشركات العملات المشفرة الناشئة رغم تراجع السوق

تجاوزت شركات العملات المشفرة الناشئة حاجز 115 مليون دولار في عمليات جمع التمويل الأسبوع الماضي.

تصدرت أحد الشركات الناشئة والتي تدير استوديو لتطوير ألعاب البلوكشين القائم على “Proof of Play” المشهد حيث جمعت 33 مليون دولار في جولة قادتها “Andersen Horowitz”، حيث تهدف الشركة لاستخدام هذه الأموال لتعزيز لعبتها “Pirate Nation”.

من ناحية أخرى، حصلت شركة “Bastion”، المتخصصة في خدمات العملات المشفرة، على 25 مليون دولار، بينما جمعت شركة “Jiritsu”، التي تسعى لتقديم حلول ثورية في مجال البلوكشين، مبلغ 10.2 مليون دولار.

في الوقت نفسه، استطاعت “Fuse Finance” جمع 14 مليون دولار، وحققت “Bria” ما مجموعه 11.5 مليون دولار، بينما حصلت “CoinScan” على 6.3 مليون دولار.

ومع ذلك، رغم نجاح هذه الجولات، فإن الاتجاه العام لتمويل العملات المشفرة يظل في تراجع، مع انخفاض الاستثمار بشكل ملحوظ منذ نهاية 2021.

من حيث أداء سوق الكريبتو، فقد شهدت القيمة الإجمالية انخفاضا بمقدار 10 مليار دولار، لتصل إلى 1.04 تريليون دولار، حيث تراجعت قيمة البيتكوين إلى 26000 دولار وانخفض سعر الإيثيريوم إلى 1580 دولار.

وفي ظل هذا الوضع، يتزايد التشاؤم في وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة بالعملات المشفرة، مع توقعات بتقلبات سوقية أكبر في شهر أكتوبر القادم.

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