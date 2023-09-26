شركة Microstrategy تزيد حصتها من البيتكوين بشراء 5445 عملة

زادت شركة “Microstrategy”، المدرجة في بورصة ناسداك، من استثماراتها في البيتكوين.

كشف “مايكل سايلور”، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، عن شراء الشركة لـ5445 بيتكوين مقابل 147.3 مليون دولار، بمتوسط سعر 27053 دولار للعملة الواحدة.

وذلك قبل تاريخ 24 سبتمبر 2023، حيث بلغ إجمالي حيازات الشركة من البيتكوين 158,245 بيتكوين بقيمة 4.68 مليار دولار.

ووفقا للوثائق المقدمة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تم شراء هذه العملات بين 1 أغسطس و24 سبتمبر.

كما أعلنت الشركة عن بيع 403,362 سهم من أسهمها بقيمة 145.3 مليون دولار في إطار اتفاقية أعلنت عنها في أغسطس.

وفي السياق نفسه، أفادت الشركة بأنها دخلت في اتفاقية مع عدة شركات لبيع أسهمها بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتغطية تكاليف مختلفة، منها شراء المزيد من البيتكوين.

في الوقت الحالي، يتداول البيتكوين بسعر 26,097 دولار، مع تراجع بنسبة 5% عن الأسبوع الماضي، لكن سعر البيتكوين شهد ارتفاع بنسبة 57% منذ بداية العام.

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