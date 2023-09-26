إليك مقدار العملات الرقمية التي تحتفظ بها مجموعة لازاروس في كوريا الشمالية

قدمت شركة “21.co”، الرائدة في تداول العملات المشفرة، تفاصيل حول ممتلكات مجموعة القرصنة لازاروس في كوريا الشمالية.

تشير البيانات إلى أن المجموعة تملك أصول رقمية بقيمة 47 مليون دولار، موزعة بشكل رئيسي بين البيتكوين والإيثيريوم.

وبشكل أكثر تفصيلا، وبحسب البيانات فإن الجزء الأكبر من أصول لازاروس موجود في البيتكوين بقيمة 42.52 مليون دولار، تليها الإيثيريوم بقيمة 1.91 مليون دولار، وBNB وBUSD بأرقام تصل إلى 1.05 و0.64 مليون دولار على التوالي.

ومع ذلك، يُشير موقع “21.co” إلى أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، حيث قد تكون لازاروس قامت بعمليات اختراق لم تكشف بعد.

يُعتقد أن لازاروس، التي يتم التحقيق فيها من قبل الجهات الأمريكية، تعمل بتوجيه من حكومة كوريا الشمالية.

أظهرت تحقيقات أخيرة أن المجموعة متورطة في عمليات سرقة كبيرة للعملات المشفرة.

وبالنظر إلى التاريخ الأخير لأعمال الاختراق التي نُسبت إلى المجموعة، فقد تم الكشف عن سرقة أموال بقيمة مئات الملايين من الدولارات من عدة منصات كريبتو.

ورغم هذه الأرقام المرتفعة، فإن التقارير الأخيرة تشير إلى أن حجم السرقة قد انخفض في الأشهر الأخيرة.

في الختام، يجب التأكيد على أهمية تعزيز الأمان في صناعة العملات المشفرة لمواجهة تحديات القرصنة والاختراقات المستقبلية المحتملة.

اقرأ أيضا:

تمويل قوي لشركات العملات المشفرة الناشئة رغم تراجع السوق

المدير التنفيذي السابق لدى “دويتشه بنك” يقر بجريمة الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة