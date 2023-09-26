جاستن صن يُطلق صندوق الأمان SAFU بعد تعرض منصة HTX (Huobi) للهجوم

عقب فقدان 8 مليون دولار من عملات الايثيريوم على منصة Huobi التي أُعيدت تسميتها مؤخرا إلى HTX Global، أطلق مستشار الشركة، “جاستن صن”، مجموعة من الإجراءات لمعالجة الأمور وإعادتها لنصابها.

في 25 سبتمبر 2023، تنبه محبو العملات المشفرة للخبر المتعلق بفقدان HTX لـ 5000 ايثيريوم نتيجة هجوم إلكتروني.

صندوق الأمان في HTX:

كرد فعل لتداعيات الهجوم على المنصة، أكد “صن” لمجتمع HTX أن الأمان يُعد أولوية في المنصة.

وكشف عن عقد جلسة عبر تويتر اليوم 26 سبتمبر 2023 لبحث مسألة الأمان.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مؤسس ترون عن تأسيس صندوق الأمان SAFU لضمان الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحالات مستقبلا.

أكد “صن” أن استراتيجية المحفظة الباردة المُتعددة والتوقيع المتعدد يوفر حماية تامة.

ومما جاء في تصريحاته:

أطلقنا صندوق SAFU لضمان جاهزيتنا لمواجهة الخسائر التي قد تنتج عن مشاكل أمان المنصة، وأضفنا آليات رصد مستمرة للحد من الخسائر المحتملة.

سبق وأن تطرقنا لحوادث وهجمات أخرى طالت العديد من شركات الكريبتو، منها هجوم على ممتلكات بيتكوين بقيمة 40 مليون دولار من طرف “Lazarus Group” في كوريا الشمالية، وتهديد لأصول بقيمة 200 مليون دولار في شبكة “Mixin”.

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