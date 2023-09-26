بينانس من بين الشركات التي تتطلع إلى إصدار عملات مستقرة جديدة في اليابان

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - تتعاون بورصة العملات المشفرة بينانس (Binance) مع أكبر بنك في اليابان، "ميتسوبيشي يو إف جي تراست بانكينغ كوربوريشن" (MUTB)، لاستكشاف إصدار عملات مستقرة في اليابان.

في 25 سبتمبر، أعلنت بينانس اليابان (Binance Japan) عن دراسةٍ مشتركة تهدف إلى رؤية الشركات تصدرُ العملات المستقرة المقوَّمة بالين والعملات الأجنبية الأخرى لتسريع اعتماد الويب 3 في اليابان. تخطط الشركتان لاستخدام منصة تُسمَّى "بروغمات كوين" (Progmat Coin)، والتي ستكون نظاماً يابانياً لإصدار وإدارة العملات المستقرة المتوافقة مع اللوائح التنظيمية.

كما أنَّ البنك الياباني سيكون رائداً في تطوير منصة (Progmat Coin) كبنية تحتية لإصدار العملات المستقرة وفقاً لقانون خدمات المدفوعات الذي جرى تعديله وإنفاذه مؤخَّراً في اليابان. إذ يسمح التشريعُ، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو، للبنوك اليابانية ومقدِّمي العملات المشفَّرة الخاضعين للتنظيم بإصدار عملات مستقرة.

شعارات بينانس بروغمات. المصدر : Binance PR

ومن جهتها أفادت بينانس في بيانٍ بأنَّ المنصة تدعم إصدارَ العملة المستقرة على شبكة إيثيريوم، ولكن يمكن توسيعها لتشمل سلسلة بينانس عبر الشراكة مع بينانس.

كما أفاد المدير العام لشركة بينانس اليابان، تاكيشي تشينو، في بيان بأنَّ العملات المستقرة أمرٌ حيويٌّ للنظام المالي الأوسع. وأضاف أنَّه إلى جانب توفيرها تسوية تجارية عبر الحدود منخفضة التكلفة وفورية للشركات، فإنَّها تسهلُ أيضاً معاملات العملات المشفرة السلسة لمستثمري التجزئة.

تفي العملات المستقرة باحتياجات الخدمات المالية المهمة، وهي ضرورية لنجاح اعتماد الويب 3.

وفقاً لتاتسويا سايتو، نائب رئيس قسم المنتجات في (MUFG)، فإنَّ سوق العملات المستقرة في اليابان لديها القدرة على النمو إلى نحو 34 مليار دولار (5 تريليون ين)، أي ما يعادل 27٪ من السوق العالمية الحالية المقدرة بـ 123.7 مليار دولار، وفقاً لـ (CoinGecko).

بدأت بينانس، التي واجهت جبلاً من الضغوط التنظيمية في الغرب، في تقديم 34 توكناً عند إطلاق خدماتها للسوق اليابانية في أغسطس 2023.

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في الوقت نفسه، يُقال إنَّ بنك أوريكس (Orix Bank) الياباني يدرس أيضاً خططاً لإصدار عملات مستقرة في البلاد.

إذ يهدف بنك أوريكس إلى البدء في اختبار الين والدولار والعملات المستقرة الأخرى في أكتوبر بهدف إطلاقها في عام 2024. علماً بأنَّ هذه العملات المستقرة ستُدعم بالودائع الورقية باستخدام شبكة البلوكتشين اليابانية المفتوحة التي طورَّتها شركة "جي يو تيكنولوجيز" (G.U. Technologies) وشركاؤها في طوكيو.

يبدو أنَّ اليابان في وضعٍ جيِّد لطرح عملات مستقرة لسكك الدفع، ففي أغسطس، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ شركة البلوكتشين اليابانية الناشئة "سوراميتسو" (Soramitsu) كانت تستكشف بورصةَ عملات مستقرة جديدة لنظام دفع عبر الحدود للدول الآسيوية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، وردَ أنَّ الحكومة اليابانية كانت تخطط للسماح للشركات الناشئة بجمع الأموال العامة عبر إصدار الأصول المشفرة والعملات المستقرة.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره