القبض على بن أرمسترونغ "BitBoy" خلال البث المباشر بسبب نزاع مرتبط بسيارة لامبورغيني

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - ورد أنَّ بن أرمسترونغ، المؤثِّر في مجال العملات المشفرة، والمعروف سابقًا باسم "BitBoy"، قد اعتُقل في أثناء البث المباشر خارج منزل الشريك التجاري السابق، حيث يدَّعي أنَّ في حوزة الشريك سيارة لامبورغيني خاصة به.

قبل بث اليوتيوب، نشرَ أنَّه "سيبدأ البث المباشر قريباً من موقع خاص جداً".

وبعد أقلِّ من ساعة، بدأ أرمسترونغ بثاً مباشراً ظهر فيه في مكان إقامة الاستشاري ومستثمر الرموز غير القابلة للاستبدال كارلوس دياز، والذي يُشار إلى أنَّه مرتبط بشبكة هيت (Hit Network).

بدأ أرمسترونغ الكلام، مدَّعياً أنَّ دياز "أراد قتلَه"، وزعمَ أنَّ لديه صلات مع مافيا هيوستن.

صرخ أرمسترونغ: "أنا لست خائفاً منك يا كارلوس".

بعد نحو 19 دقيقة من بدء البث، التقى آرمسترونغ بالشرطة المحلية، التي حضرت وسألت عمَّا إذا كان آرمسترونغ يحمل سلاحاً معه، وهو أنكرَه.

ثم أُمر بإغلاق الهاتف، وأصبح البث فارغاً لمدة 17 دقيقة متبقية، إلا أنَّه كان ما يزال من الممكن سماع صوت محادثة بين أرمسترونغ وضباط الشرطة.

وفقاً لسجل مقاطعة غوينيت، جورجيا، مكتب الشريف، احتُجز شخصٌ يُدعى بنيامين تشارلز أرمسترونغ في 25 سبتمبر عند الساعة 9:11 مساءً بالتوقيت المحلي، وما يزال مسجوناً.

في 26 سبتمبر، نشر دياز @BenArmstrongsX Don't know when to stop lying. #CarlosTheApe pic.twitter.com/5eH9nk4A75 — Carlos Diaz (@CarlosDiaz_22) September 26, 2023 بأنَّ أرمسترونغ قد حضر إلى منزله.

ومن جانبه

Will always celebrate one of the most notorious bad actors in crypto finally getting karma. https://t.co/VMV6dU6idQ https://t.co/ErxGG17KqY