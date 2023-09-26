بورصات العملات المشفرة الرئيسة في تايوان تشكِّل رابطةً لتعزيز مصالح الصناعة

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:56 مساءً - بينما يستعد المنظِّمون التايوانيون لوضع إطارٍ لتنظيم العملات المشفرة في سبتمبر، أعلنت منصَّات الأصول الرقمية التايوانية عن إنشاء رابطة صناعية.

إذ أصبحت بورصات "ماي كوين غروب" (MaiCoin Group) و"بيتو غروب" (BitoGroup) و"إيس إكستشينج" (Ace Exchange) أوَّلَ ثلاثة مؤسِّسين لرابطة منصَّات الأصول الافتراضية وأعمال المعاملات في تايوان (Taiwan Virtual Asset Platform and Transaction Business Association). مع العلم بأنَّ المجموعة التحضيرية للرابطة شُكِّلت في أوائل سبتمبر، ولكن من الناحية القانونية، ستصبح المبادرة ساريةَ المفعول في أكتوبر، بعد أن تصدر الحكومة إطارَها للعملات المشفرة.

يوجد حالياً تسعُ بورصات للعملات المشفرة ممثَّلةٌ في المجموعة التحضيرية. إلى جانب الثلاثة المذكورين أعلاه، تشمل المجموعة بورصات "بيت ستريت إكس" (BitstreetX) و"هويا بت" (Hoya Bit) و"بيت جن" (Bitgin) و"راي بت" (Rybit) و"إكس ريكس" (Xrex) و"شانغبيتو" (Shangbito).

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تهدف الرابطة إلى الدفاع عن مصالح الصناعة، كما تهدف إلى تمثيل البورصات ومنصات التداول من نظير إلى نظير ومنصات الاستثمار المالي وشركات استضافة المَحافظ وأنواع أخرى من شركات العملات المشفرة. ومن جانبه، قال رئيس بورصة إيس، وانغ تشينهوان:

"الجمعيةُ عائلةٌ ومنارة. إنَّها ترشدنا في الاتجاه الصحيح، وتجمع المعلومات، وتضع المعايير، وتبني الإجماع، وتتحدث نيابةً عنا، وتقودنا إلى مزيد من التقدُّم".

حسبما ورد في أوائل سبتمبر، وضعت لجنة الرقابة المالية في تايوان مسوَّدةً لعشرة مبادئ توجيهية لإدارة العملات الرقمية في البلاد. وفي حين أنَّ الوثيقة لم تكن متاحةً للجمهور بعد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإنَّ أحدَ المبادئ ينظرُ في حظر مزوِّدي خدمات الأصول الافتراضية الأجانب من التماس الأعمال التجارية بشكل غير قانوني داخل تايوان.

يُذكر أنَّه في أغسطس، تقدَّمت بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم من حيث حجم التداول، "بينانس" (Binance)، بطلب للتسجيل في تايوان. علماً بأنَّها كانت تعمل مسبقاً في البلاد عبر كيانٍ محليٍّ يُسمَّى "Binance International Limited Taiwan Branch" (سيشيل).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره