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توكن أوبتيميزم "OP" ينخفض بنسبة 10٪ قبل أسبوع من فتح توكنات بقيمة 30 مليون دولار

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Cointelegraph بواسطة Tom Mitchelhill 0 تبليغ

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تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 12:56 مساءً - يتصدَّر سعرُ توكن OP الأصلي الخاص بشركة (Optimism) الخسائرَ بين أفضل 50 عملة مشفَّرة، حيث انخفضَ بنسبة 10٪ خلال الأسبوع قبل فتح توكنات بقيمة 30 مليون دولار.

وفقاً لبيانات من منصة (TokenUnlocks)، من المقرَّر فتح 24.16 مليون توكن OP، والتي تمثل نحو 3٪ من العرض المتداول، في 30 سبتمبر.

من المقرَّر فتح توكنات OP التالي في 30 سبتمبر. المصدر: TokenUnlocks

بالأسعار الحالية، ستشهد عملية الفتح وصولَ ما يزيد قليلاً عن 30 مليون دولار من توكنات OP إلى السوق، مع تخصيص 15.49 مليون دولار للمساهمين الأساسيين و14.26 مليون دولار للمستثمرين.

تمثِّل أحداث فتح التوكنات جزءاً أساسياً من العديد من مشروعات العملات المشفرة الرئيسة، حيث تختار العديد من الفرق إصدارَ التوكنات تدريجياً إلى السوق بدلاً من إطلاقها جميعاً في وقت واحد. ومع ذلك، عادةً ما ينظر المستثمرون إلى أحداث الفتح على أنَّها من المحتمل أن تضغط على الأسعار عندما يصبح المعروض الجديد من التوكنات متاحاً للبيع.

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سعرُ توكن OP يرتفع بشكل طفيف في الساعات الخمس الماضية. المصدر: CoinGecko

يتداول سعر عملة OP حالياً بثبات خلال اليوم عند 1.26 دولاراً بعد أن شهد ارتفاعاً قصيراً بنسبة 3٪ في الساعات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات الأسعار من (CoinGecko).

في الأسبوع الماضي، في 21 سبتمبر، كشفت (Optimism) أنَّها ستبيع ما قيمته 160 مليون دولار من توكنات OP إلى بائعين من القطاع الخاص كجزء من عملية بيع مخطط لها.

وفي 19 سبتمبر،

(Optimism) عن ثالث إيردروب (Airdrop) لها، مع تخصيص 19.4 مليون توكن OP لما يزيد عن 31000 عنوان مشارك في أنشطة التفويض المتعلقة بالمنظمة المستقلة اللامركزية للشبكة، "أوبتيميزم كوليكتيف" (Optimism Collective).

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Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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