تشانغبينغ تشاو يعيِّن فريقَ أمن بينانس لتتبُّع الأموال المسروقة من HTX "هوبي"

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:57 مساءً - بعد ساعات من إعلان بورصة العملات المشفرة (HTX)، التي غيَّرت اسمها من "هوبي" (Huobi)، عن اختراقٍ أدَّى إلى خسارة 8 ملايين دولار، عرض تشانغبينغ تشاو مساعدة فريقِ أمن بينانس في التحقيق في الهجوم.

يعدُّ التدخل في الوقت المناسب المفتاحَ لتعقُّب العملات المشفرة المسروقة واستردادها، حيث يحاول المخترقون إخفاءَ مساراتهم باستخدام الخلاطات أو تحويل الغنائم إلى توكناتِ خصوصية. مع العلم بأنَّه في 24 سبتمبر، حدَّدت منصة تحليلات البلوكتشين (Cyvers) اختراقاً تمكن من استنزاف 5000 إيثيريوم (ETH) من إحدى محافظ (HTX) الساخنة.

لتقليل الضرر، عرضت (HTX) بشكل استباقي 5٪ من الأموال المستنزفة على أنها "مكافأة القبعة البيضاء"، والتي تبلغ نحو 400000 دولار. ولكن، مُنحَ المخترقُ سبعةَ أيام للامتثال، وقدَّمت "إتش تي إكس" العرض بلغة الماندرين (الصينية) كما هو موضَّح في لقطة الشاشة أدناه.

HTX تمنحُ القراصنة حصانةً لإعادة 95٪ من الأموال المسروقة. المصدر: etherscan.io

ومن جهة أخرى، مزح تشاو حول تشابه اسم (HTX)، التي غيرت اسمها من (Houbi) حديثاً، مع بورصة سام بانكمان فرايد الشهيرة للعملات المشفرة (FTX). ومع ذلك، فإنَّ خسارة الأموال في البورصتين لا تُقارَن — بالنظر إلى أنَّ (HTX) قد اختُرقت، وأنَّ قضيةَ (FTX) كانت عملية احتيال مزعومة.

ردَّاً على تغريدة من مؤسس "تورن" (TRON)، جاستن صن، الذي يعمل أيضاً مستشاراً لشركة (HTX)، عيَّن تشاو فريقَ أمن بينانس للمساعدة في تتبُّع الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، أكَّد جاستن صن أنَّ "إتش تي إكس" ستغطي جميع الخسائر لمستخدميها، وأضاف قائلاً:

"إنَّ 8 ملايين دولار تمثل مبلغاً صغيراً نسبياً مقارنةً بالأصول التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي يحتفظ بها مستخدمونا. كما أنَّها تعادل إيرادات أسبوعين فقط لمنصة (HTX)".

إلى جانب ذلك، نفَّذت (HTX) آلياتِ رصدٍ في الوقت الحقيقي لمنع مثل هذه الخسائر. بينما ينفي صن امتلاك حصة كبيرة في "إتش تي إكس"، فقد التزمَ بإجراء العديد من عمليات البث المباشر — باللغتين الإنجليزية والصينية — لمناقشة أمان البورصة.

لم ترد بينانس على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق على تحقيقات اختراق إتش تي إكس الجارية.

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قبل يومٍ واحد فقط من اختراق (HTX)، فقدت شبكة النظير إلى النظير اللامركزية "ميكسين" (Mixin Network) نحو 200 مليون دولار في اختراق ينطوي على اختراق قاعدة بيانات مزود خدمة سحابية تابع لجهة خارجية.

لقد كشف تحقيقٌ مستقلٌّ من منصة تحليلات التطبيقات كخدمة على الويب 3 (0xScope) عن العلاقة التاريخية للمخترق مع شبكة (Mixin). ففي عام 2022، تلقَّى العنوان (0x1795) — الذي رُبط بالمخترق — 5 عملات إيثيريوم من (Mixin)، وجرى إيداعها في بينانس لاحقاً.

يُذكر أنّ عمليات الإيداع والسحب على شبكة (Mixin) ستستأنف "بمجرَّد تحديد الثغرات وإصلاحها"، ولكن لم يُعلن عن خطط استرداد الأصول المفقودة للمستخدمين على الفور.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره