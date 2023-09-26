البيتكوين تكتسب اعترافاً قانونياً كعملة رقمية في شنغهاي الصين

تام شمس - الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:57 مساءً - أفادت التقارير بأنَّ محكمةَ شنغهاي الشعبية المتوسطة الثانية في الصين اعترفت بالبيتكوين كأصلٍ رقمي فريد وغير قابل للتكرار، مع الاعتراف بندرتها وقيمتها المتأصلة.

أصدرت المحكمة الصينية تقريراً في 25 سبتمبر يناقش تطوير تقنيات الإنترنت، حيث أشار التقرير إلى أنَّه مع تطور تكنولوجيا الإنترنت، تبرز العملات الرقمية، مثل البيتكوين، على أنها فريدة من نوعها وغير قابلة للتكرار. كما أشار التقرير إلى أنَّه من بين بحرٍ من العملات الافتراضية، فإنَّ البيتكوين فريدة من نوعها ومختلفة عن بقية الأصول الرقمية.

إلى جانب ذلك، سلَّط التقريرُ الضوءَ على بعض الخصائص الفريدة للبيتكوين، بما فيها الندرة النسبية وسمات الملكية. كما أشار التقرير إلى أنَّ البيتكوين ترثُ ميِّزات العملة الرئيسة، مثل قابلية التوسُّع وسهولة التداول والتخزين والدفع.

ما تزال البيتكوين تشهدُ استخداماً عالمياً بالرغم من طبيعتها اللامركزية وافتقارها إلى إدارة السلطة المركزية. وفي أحدث تقرير قضائي يعترف بالبيتكوين وسماتها كفئة أصول، مُنحت البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في الصين المزيد من الشرعية. فبالرغم من الحظر الشامل على العملات المشفرة في الصين، اكتسبت الحجج القانونية لتعريف البيتكوين على أنَّها مُلكية شخصية الكثيرَ من الزخم من المحاكم الصينية المحلية.

والجدير بالذكر أنَّ الاعتراف الأخير يأتي من إحدى المحاكم الرئيسة في شنغهاي بالرغم من الموقف العدائي لبكين تجاه البيتكوين. لقد فرضت الصين حظراً شاملاً على جميع أشكال أنشطة العملات المشفَّرة، بما في ذلك تعدين البيتكوين في عام 2021. ومع ذلك، اعترفت العديد من المحاكم في الصين على مرِّ السنين بالبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كممتلكات قانونية محمية بموجب القانون.

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حسبما ذكرت كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت محكمة الشعب في الصين تقريراً يقيِّم شرعيةَ الأصول الافتراضية ويحللُ سماتِ القانون الجنائي لهذه الأصول الرقمية، حيث أشار التقرير إلى أنَّ الأصول الرقمية مؤهَّلة كملكية قانونية، وبالتالي فإنَّها محمية بموجب القانون.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره