بنك "تشيس" البريطاني يقرر تجنب ومنع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة

مع تزايد شهرة العملات المشفرة وامتلاك المزيد من الأشخاص لها، أعلن بنك “تشيس”، أحد البنوك الرئيسية في المملكة المتحدة، عن تحول جذري في سياساته.

قرر البنك منع المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة لكافة عملائه، مؤكدا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه للحفاظ على أمان أموال عملائه.

أظهر بنك “تشيس” حذرا شديدا حيال المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة.

في خطوة استباقية، أرسل البنك رسائل إلكترونية لعملائه، معلنا عن هذا التغيير المهم.

وفقا للبريد الإلكتروني المرسل، فإن الهدف الرئيسي من هذه السياسة الجديدة هو حماية العملاء من مخاطر الاحتيال والعمليات المشبوهة التي قد ترتبط بالعملات المشفرة.

تبدأ هذه السياسة في 16 من أكتوبر، حيث سيتم رفض أي معاملة يعتقد أنها مرتبطة بالعملات المشفرة.

وأضاف البنك تحذيرا إلى عملائه، أفاد فيه أن استرداد الأموال قد لا يكون مضمون إذا تمت المعاملة في سياق احتيالي.

منذ دخول بنك “تشيس” السوق البريطاني في عام 2021، نجح في جذب أكثر من مليون عميل، ومعظمهم من الشباب.

وعلى الرغم من هذه السياسة الجديدة، يُعتقد أن القليل فقط من عملائه سيشعرون بالإحباط أو القلق بشأن هذا التغيير.

استنادا إلى استطلاع أجرته شركة “YouGov”، عبر الكثير من عملاء “تشيس” عن شكوكهم في مستقبل العملات المشفرة.

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