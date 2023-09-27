شركة "موني غرام" و"الستيلر" يدخلان في تحالف جديد

في خطوة مثيرة وتعكس التطورات المتسارعة في مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، أعلنت شركة “موني غرام”، الشهيرة في مجال التحويلات المالية العالمية، عن إطلاقها لمحفظة عملات مشفرة جديدة.

تم هذا الإعلان بالتعاون مع شركة “الستيلر”.

تميزت هذه المحفظة بأنها تقدم حل يهدف إلى تبسيط عمليات التحويل المالي بين العملات التقليدية وعملة USDC المستقرة.

وقد تميزت المحفظة التي قدمتها “موني غرام” بأنها تضم وتلبي متطلبات KYC وهو ما يعزز من آليات الأمان والشفافية.

من المثير للانتباه أن تحول “موني غرام” نحو “الستيلر” يأتي بعد تاريخ مشترك مع شركة الريبل، حيث كانت الشركتان قد دخلتا في شراكة سابقة وانتهت فور رفع هيئة SEC قضية ضد شركة الريبل.

الطريق الجديد الذي اتخذته “موني غرام” يشير إلى تطلعات الشركة الاستراتيجية للتمويل الرقمي والمستقبل المتوقع له.

أبرز تصريح جاء من الرئيس التنفيذي لشركة “موني غرام”، أوضح من خلاله رؤية الشركة الجديدة، مشيرا إلى أن الهدف هو جعل “موني غرام” تبدو كمفهوم عالمي لأجهزة الصراف الآلي من خلال استخدام تكنولوجيا البلوكشين.

يمكن القول أن مجال العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لا يزال في طور التطور والنمو، وهذه الخطوة من “موني غرام” قد تكون بداية جديدة لمزيد من التعاونات والشراكات في هذا المجال.

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