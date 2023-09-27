المؤسس المشارك لهرم التعدين الاحتيالي يتلقى حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:49 صباحاً - حُكم على المؤسس المشارك للمخطط الهرمي للعملات المشفرة " AirBit club"، الذي احتال على المستثمرين بأكثر من 100 مليون دولار، بالسجن لمدة 12 عاماً.

قبل سبعة أشهر، أقر المؤسس المشارك للمخطط الاحتيالي، بابلو رودريغيز، بالذنب في تهم التآمر للاحتيال، في محكمة محلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيانٍ صدر بتاريخ 26 سبتمبر، قال داميان ويليامز، محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إن رودريغيز "استغلّ" المستثمرين الجُدد يدون رحمة، وقدّم لهم وعوداً كاذبة بأن أموالهم استثمرت في عمليات تداول وتعدين مشروعة للعملات المشفرة.

"بدلاً من استثمار الأموال نيابةً عن المستثمرين، أرسل رودريغيز أموال الضحايا إلى مُخطط احتيالي مُعقد، مُصمم خصيصاً لغسل الأموال باستخدام البيتكوين، وإلى حسابِ ائتمانٍ خاص بمحامي، إلى جانب شركاتٍ وهمية، بهدف ملئ جيوبه."

ونتيجة لذلك، فرض قاضي المحكمة الجزئية "جورج ب. دانيلز" ثلاث سنوات إضافية من الإفراج تحت الإشراف على رودريغيز، بعد انتهاء حكمه بالسجن لمدة 12 عاماً.

أُمر المحتال المُدان بدفعِ تعويضٍ قدره 65 مليون دولار والتنازل عن بعضٍ من ممتلكاته، بما في ذلك 3800 عملة بيتكوين (بقيمة 100 مليون دولار) ومقر إقامته في كاليفورنيا، إلى جانب 900000 دولار أمريكي تم إيجادها ضمن العقار وما يقرب من مليون دولار كانت محتجزة سابقاً في حساب ضمان خاص بشركة "Gulfstream Jet".

كما أقر المدعى عليهم الآخرون، دوس سانتوس وسكوت هيوز وسيسيليا ميلان وكارينا شيريز، بالذنب وينتظرون الآن صدور أحكامٍ بحقهم.

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تم إطلاق "AirBit Club" في عام 2015. وقد قيل للمستثمرين المُحتملين إن "نادي AirBit" حصل على عوائدٍ كبيرة من تعدين العملات المشفرة وتداولها، وإن الضحايا سيحصلون على عوائد يومية مضمونة بعد شراء أي عضوية.

إلا أن في وقتٍ مُبكر من عام 2016، قوبل أعضاء النادي الراغبين في سحب العائدات بالأعذار والتأخيرات والرسوم الخفية وتم إخبارهم بأنه يجب عليهم جلب أعضاء جدد إذا أرادوا الحصول على العائدات.

اتُهم مشغلو المخطط الاحتيالي، بما في ذلك رودريغيز، بالاحتيال وغسل الأموال، من قبل وزارة العدل في أغسطس 2020 بعد تحقيقٍ أجرته قوى الأمن الداخلي في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022 وحده، فقد المستثمرون 7.6 مليار دولار من أموالهم بسبب مخططات "بونزي" الاحتيالية للعملات المشفرة، وفقاً لتقرير صدر في 28 يونيو عن شركة استخبارات البلوكتشين "TRM Labs".