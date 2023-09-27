المشرعون الأمريكيون يدعون غاري غينسلر للموافقة "الفورية" على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - يطلب أربعةُ أعضاء في كونغرس الولايات المتحدة من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر الموافقةَ "الفورية" على صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (BTC)، أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).

في خطابٍ بتاريخ 26 سبتمبر إلى غينسلر، ادَّعى ممثلو الولايات المتحدة، مايك فلود ووايلي نيكل وتوم إيمر وريتشي توريس، أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات "تُميز ضد منتجات البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة"، مستشهدين بالسابقة القانونية التي وضعتها "غراي سكيل إنفيستمنتس" (Grayscale Investments)، في الفوز بمراجعةٍ لطلب صندوق الاستثمارات المتداولة الخاص بها.

أخبر المشرِّعون الأربعة غينسلر أنَّه "لا يوجد سببٌ للاستمرار في رفض" طلبات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للعملات المشفرة بعد قرار المحكمة بشأن غراي سكيل، والذي قضى بأنَّ منطق هيئة الأوراق المالية والبورصات كان "تعسفياً ومتقلِّباً" في وجود أدوات استثمارية معتمدة بالفعل مرتبطة بعقود البيتكوين الآجلة.

كما جاء في الخطاب أنَّه "من شأن الصندوق المنظَّم للاستثمارات المتداولة للبيتكوين أن يوفر حماية متزايدة للمستثمرين عبر جعل الوصول إلى البيتكوين أكثر أماناً وشفافية. من واجب الكونغرس ضمان موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على المنتجات الاستثمارية التي تلبي المتطلبات التي حددها الكونغرس."

وأضاف المشرعون:

"نحثك على الموافقة على إدراج منتجات البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة على الفور."

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جاء الطلب قبل ظهور غينسلر المقرر أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بشأن إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات. علماً بأنَّ المشرعين الأربعة أعضاءٌ في اللجنة، ويمكنهم معالجة المسألة في جلسة 27 سبتمبر. كما أنَّه من المرجح ألَّا تتأثر الإجراءات بالتهديد الذي يلوح في الأفق بإغلاق الحكومة، مع عدم تمكُّن المشرعين من التوصُّل إلى اتفاق بشأن الإنفاق حتى وقت النشر.

حتى الآن، لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات على إدراج أيٍّ من صناديق الاستثمارات المتداولة للبيتكوين، ولكن توقَّع كثيرون أن تعيد الهيئةُ النظرَ في طلبات صناديق الاستثمار المتداولة المعلَّقة بعد خسارتها أمام غراي سكيل في المحكمة في أغسطس. ومع ذلك، تأخَّرت الهيئة التنظيمية في وقت لاحق في اتخاذ قرارات بشأن صناديق الاستثمار المتداولة من سبع شركات كبرى — "بلاك روك" (BlackRock) و"ويزدوم تري" (WisdomTree) و"إنفيسكو غالاكسي" (Invesco Galaxy) و"فالكيري" (Valkyrie) و"بيتوايز" (Bitwise) و"فانيك" (VanEck) و"فيديليتي" (Fidelity).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره