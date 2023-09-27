بنك سويسري سادس ينضم إلى بورصة العملات المشفرة SDX

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:50 صباحاً - أصبح بنك "هايبوثيكاربانك لينزبيرغ" (Hypothekarbank Lenzburg)، بنكٌ سويسري إقليمي لديه أصول تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار، سادسَ بنك سويسري ينضم إلى بورصة "سيكس ديجيتال إكستيشينج" (Six Digital Exchange).

وفقاً للبيان الصحفي الصادر في 27 سبتمبر، ينضم بنك "هايبوثيكاربانك لينزبيرغ" (Hypothekarbank Lenzburg) إلى بنوك "بيرنر كانتونالبانك" (Berner Kantonalbank) و"كريدي سويس" (Credit Suisse) و"كايزر بارتنر برايفت بانك" (Kaiser Partner Privatbank) و"يو بي إس" (UBS) و"زورشر كانتونالبانك" (Zürcher Kantonalbank). والجدير بالذكر أنَّ جميع هذه الشركات من سويسرا، والمقر الرئيس لشركة إس دي إكس، (Six Group)، موجود في زيوريخ.

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كما هو محدَّد في البيان، فإنَّه بالانضمام إلى المستودع المركزي للأوراق المالية في بورصة (SDX)، سيتمكَّن بنكُ (Hypothekarbank Lenzburg) من تداول أنواع مختلفة من الأوراق المالية الرقمية على المنصة القائمة على البلوكتشين، بما في ذلك السندات الرقمية والأسهم الرقمية. ومن جهتها قالت ماريان وايلدي، الرئيسة التنفيذية لبنك هايبوثيكاربانك لينزبيرغ:

"تمثل عضوية (SDX) خطوةً مهمة في تعزيز وجود بنكنا في الأصول الرقمية. بالإضافة إلى إصدار التوكنات وحفظها، يجب أن يتضمَّن عرضُنا إمكانيةَ إدراج حقوق القيمة الرقمية في مكان تداول موثوق به".

تقود سويسرا تبنِّي العملات المشفرة مع توسيع بيئتها التنظيمية الصديقة. ففي أبريل، دخل بنك "بوست بانك" (PostBank) — وهو بنك تجزئة مملوك بالكامل للحكومة السويسرية — في شراكة مع بنك الأصول الرقمية "سيغنوم" (Sygnum) لتزويد عملائه بمجموعة من الخدمات المصرفية للأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم.

وفي مايو، أصدرت "سويس بوست" نسخةً جديدة من طوابع العملات المشفرة تتميَّز بإصدارات رموز مادية ورموز غير قابلة للاستبدال مدمجة مع تقنية الذكاء الاصطناعي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره