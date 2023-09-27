شهادة غينسلر: إجراءات إنفاذ العملات المشفرة مدفوعة بـ "عدم امتثال واسع النطاق"

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:52 مساءً - ستستمع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي إلى كيفية تغيير هيئةِ الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإشرافها وقواعدها لمواكبة التطورات التكنولوجية، بما في ذلك العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

من المقرَّر أن يناقش رئيسُ هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر كيفية تحديث هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة لقواعدها كي تتماشى مع "التكنولوجيا ونماذج الأعمال في عشرينيات القرن الواحد والعشرين". كما المعتاد، نُشرت ملاحظات غينسلر الافتتاحية قبل جلسة 27 سبتمبر التي تحدد الإشرافَ الأوسع لهيئة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة.

ثمَّة اهتمام خاص بنهج هيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه قطاع العملات المشفرة، حيث واجه نهج "التنظيم عن طريق الإنفاذ" انتقادات بسبب إلغائه للابتكار والتبني في أمريكا.

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سيتناول غينسلر بشكل مباشر مجالَين من مجالات التكنولوجيا الناشئة، وهما تحليلات البيانات التنبؤية والعملات المشفرة. ومن المقرَّر أن يؤكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ المستثمرين والمُصدرين المشاركين في "أسواق الأوراق المالية للأصول المشفرة" يستحقون الحماية التي توفرها قوانين الأوراق المالية.

في إشارة إلى إنشاء قانون الأوراق المالية لعام 1933، قال غينسلر إنَّ الكونغرس الأمريكي اتَّخذ قراراً بإدراج قائمة تضمُّ ما يزيد عن 30 عنصراً في تعريف الورقة المالية، بما في ذلك مصطلح "عقد الاستثمار".

"كما قُلت سابقاً، من دون الحكم المسبق على أي توكن، من المحتمل أن تفي الغالبية العظمى من التوكنات المشفرة باختبار عقد الاستثمار."

إلى جانب ذلك، من المقرَّر أن يخبر غينسلر لجنةَ الخدمات المالية في مجلس النواب أنَّ وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ معظم العملات المشفرة تخضع لقوانين الأوراق المالية تتطلب أيضاً امتثالَ الوسطاء، مثل البورصات والوسطاء والتجار، لهذه القوانين أيضاً.

يشير رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنَّ الصناعة الأوسع كانت مذنبة بارتكاب "عدم امتثال واسع النطاق لقوانين الأوراق المالية"، ما أدَّى إلى عدد من إجراءات الإنفاذ. كما أضاف غينسلر أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات تتطلَّع إلى معالجة قطاع "أسواق الأوراق المالية" للعملات المشفرة عبر وضع القواعد.

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وقد شمل ذلك إصدارَ إعادةِ فتحٍ نُشر في أبريل 2023، والذي أكَّد تطبيق قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الحالية على المنصات التي تتداول العملات المشفرة، بما في ذلك بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi). تضمَّن الإصدار أيضاً المزيدَ من المبادئ التوجيهية للأنظمة التي تندرج تحت تعريف جديد مقترح للبورصات.

"في حين أنَّ قاعدة وصاية مستشار الاستثمار الحالية تنطبق فعلاً على صناديق العملات المشفرة والأوراق المالية، فإنَّ اقتراحنا بتحديثها سيغطي جميع أصول العملات المشفرة ويعزز الحماية التي يوفرها أمناء الحفظ المؤهلين."

وفقاً لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإنَّ تحليلات البيانات التنبؤية والذكاء الاصطناعي قد أحدثت "عصراً تحويلياً"، ما أدَّى إلى زيادة الكفاءة في جميع أنحاء الاقتصاد. إذ تؤدي إمكانات التكنولوجيا إلى زيادة الشمول المالي وتجربة المستخدم، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر الاستغلال.

"يثير هذا أيضاً احتمالاتِ نشوء تعارضات إلى الحدِّ الذي يعمل فيه المستشارون أو الوسطاء والتجار، على سبيل المثال، على تحسين وضع مصالحهم قبل مصالح مستثمريهم."

إضافةً إلى ذلك، يشير خطابُ غينسلر أيضاً إلى اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات في يوليو 2023 الذي يتطلَّب من الشركات تحليلَ تضارب المصالح الناشئ عن استخدام تحليلات البيانات التنبؤية للتفاعل مع المستثمرين. يجب القضاء على هذه النزاعات المحتمَلة أو تحييدَها من قبل الشركات المعنية.

يبقى أن نرى ما إذا كان سيُدفعُ غانسلر إلى التعليق على المعارك القانونية الجارية مع "كوين بيس" (Coinbase) و"بينانس يو إس" (Binance.US)، وهما بورصتان للعملات المشفرة مقرهما الولايات المتحدة اتَّهمتهما الهيئة التنظيمية بسلسلة من الانتهاكات المزعومة لقوانين الأوراق المالية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره