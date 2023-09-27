"غاف لابس" تدخل في شراكة مع "مؤسسة سوي" لتعزيز تبني تكنولوجيا الويب 3.0 في الإمارات العربية المتحدة

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:52 مساءً - أعلنت شركة "غاف لابس" (Ghaf Labs) المُتخصصة في مجال الويب 3.0، عن دخولها في شراكة مع "مؤسسة سوي" (Sui Foundation) الرائدة في مجال تطوير بروتوكول شبكات البلوكتشين.

من خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى التوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز تبني تكنولوجيا الويب 3.0 والتقنيات ذات الصلة في المنطقة، حيث تخطط "مؤسسة سوي" إلى إقامة شراكات مع الجامعات وتنظيم حوارات بناءة مع الجهات التنظيمية، بالإضافة إلى تنظيم "الهاكاثونات" الإقليمية.

ووفقاً للبيان الصحفي الذي نشرته منصة "زاوية" في 26 سبتمبر، فقد تأسست الشركة الأم لـ"غاف لابس"، والتي تُعرف بـ "غاف كابيتال بارتنرز"، في عام 2019، واستثمرت الشركة فيما بعد في أكثر من 75 شركة ذات صلة بتقنيات الويب 3.0.

وفي ضوء الرغبة المتزايدة للشركات في توسيع نشاطها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت "غاف كابيتال" بإنشاء "غاف لابس"، المُتخصصة في تقديم استشارات لمشاريع الويب 3.0، والتي تسعى إلى خلق بيئة عمل مُتميزة تشجع على التعاون والنمو المشترك، من خلال التعاون مع المؤسسات والشركات بدلاً من المنافسة.

تعتمد "سوي" في منهجيتها على لغة برمجة تسمى "سوي موف"، والتي تم تطويرها في الأصل من قبل شركة "فيسبوك" لتشغيل شبكة البلوكتشين "دييم" (Diem)، ومواجهة التحديات التي تفرضها "آلة الإيثريوم الافتراضية" التقليدية (EMV) على مهندسي البلوكتشين ومؤسسات الويب 3.0.

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علّق الشيخ المعلا بن أحمد المعلا، الشريك المؤسس لغاف لابس، على الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بشراكتنا مع "مؤسسة سوي" ضمن مسيرتهم ليكونوا الخيار الرائد لمشاريع الويب 3".

ومن جهته قال فراس الصادق، الشريك المؤسس لغاف لابس: "التزام فريقهم بالتميز والابتكارات الرائدة يتماشى بشكلٍ مثالي مع رؤيتنا لتعزيز نمو تقنيات الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كما أعرب غريغ سيورونيس، المدير العام في "مؤسسة سوي" عن حماسه، قائلاً: "نحن مستعدون لبدء عصرٍ جديد من تكنولوجيا الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، بفضل شراكتنا مع "غاف لابس". وأضاف: " نحن نؤمن بأن رؤيتنا المشتركة ستمهد الطريق لبناء نظام بيئي لا مركزي عالمي للويب 3 يعتمد إلى أحدث التقنيات ومتاح للجميع".

وفي سياقٍ مُشابه، في أبريل 2023، دخلت "ريبابلك كريبتو" أيضاً في شراكة مع "غاف لابس" بهدف دعم المشاريع الجديدة والشركات الناشئة، ومساعدتهم على تأسيس وجودهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.