وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تبني روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ليساعد في التحقيقات: تقرير

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - وفقاً لتقرير بلومبرغ، تُخطط وكالة المخابرات المركزية (CIA) لتزويد محلِّليها بأداة الذكاء الاصطناعي الجديدة للوصول بشكل أفضل إلى المعلومات الاستخباراتية مفتوحة المصدر، حيث يشمل ذلك فلترةَ المعلومات العامة بحثاً عن أدلة في التحقيقات.

كما أفاد مسؤولو الوكالة بأنَّهم يعتزمون طرح الأداة "قريباً"، حيث أخبر راندي نيكسون، مدير القسم، بلومبرغ أنَّهم انتقلوا من استخدام "الصحف والإذاعة، إلى الصحف والتلفزيون، إلى الصحف وتلفزيون الكابل، إلى الإنترنت الأساسي، إلى البيانات الضخمة، ويستمر الأمر على هذا النحو".

يأتي هذا التطوُّر بعدَ أن وصفَ النُّقاد الأساليبَ الحاليةَ المتاحة، التي تعالجُ فيها وكالةُ الاستخبارات المركزية البيانات العامة، بأنها "بطيئة".

ذكرت بلومبرغ أنَّ الأدوات الجديدة ستوفِّر لمستخدميها القدرةَ على رؤيةِ المَصدر الأصلي للمعلومات المتوافرة، إلى جانب ميزة الدردشة.

"ثم يمكنك الانتقال إلى المستوى التالي والبدء في الدردشة وطرح الأسئلة على الآلات لإعطائك إجابات، من مصادر أيضاً."

لم يكن ثمَّة أيُّ ذكر للنموذج الذي تبني منه وكالةُ الاستخبارات المركزية أداتَها الجديدة ولا حماية خصوصيتها، بالرغم من أنَّ نيكسون قال إنَّه "يتبع من كثب" قانونَ الخصوصية في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد، ستكون الأداةُ متاحةً عبر 18 وكالة تمثِّل الاستخبارات الأمريكية. إذ يشمل ذلكَ وكالةَ الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالةَ الأمن القومي (NSA) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلى جانب الوكالات التي يديرها الجيش.

تخطط وكالةُ الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) لبناء روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها على غرار تشات جي بي تي ونشره للمساعدة في التحقيقات، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.

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يأتي هذا التطوُّر من وكالة المخابرات المركزية بعدَ تأكيدٍ حديثٍ من وكالات حكومية أخرى لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

في 12 سبتمبر، أكَّد غاري غينسلر، رئيسُ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، لمجلس الشيوخ الأمريكي أنَّ وكالته تستخدم حالياً أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة صناعة التمويل للبحث عن أدلة على الاحتيال والتلاعب.

وفي خطاب ألقاه في 17 يوليو، أشاد غينسلر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنَّ موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن يستفيدوا من زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في "مراقبة السوق ومراجعة الإفصاح والفحوصات والإنفاذ والتحليل الاقتصادي".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره