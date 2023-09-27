"جمعية هاشغراف" و"دار بلوكتشين": شراكة جديدة لدعم الابتكار وتعزيز تبني التكنولوجيا المستقبلية في المنطقة

تام شمس - الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:49 مساءً - في ظل تزايد الاهتمام بالتكنولوجيا المُستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت "جمعية هاشغراف" عن تعاونها مع شركة "دار بلوكتشين" التونسية بهدف تعزيز المواهب وريادة الأعمال في المنطقة، مع التركيز على تعليم وتثقيف المُهتمين في مجال التكنولوجيا الناشئة، مثل البلوكتشين والويب 3.0، إلى جانب تعزيز تبني تكنولوجيا "هيديرا" في المنطقة.

سيشتمل التعاون بشكلٍ أساسي على تنظيم فعاليات ولقاءات مشتركة، بما في ذلك "الهاكاثون" والمجموعات الجامعية، وإقامة دورات تدريبية مُتخصصة، بالإضافة إلى إطلاق مدونة صوتية (بودكاست) شهرية للتوعية حول التكنولوجيا الناشئة.

ومن جهتهم، عبّر محمد منيف وجعفر سعيد، المؤسسان المشاركان لـ "دار بلوكتشين"، عن أهمية التعليم كأساس للابتكار في هذا المجال، مؤكدين على الدور المحوري الذي سيلعبه التعاون في تسريع الانتشار والتبني لتقنيات الجيل الثالث للإنترنت في المنطقة. وقالا:

"تقوم "دار بلوكتشين" على أساس متين وراسخ يتمثل في الإيمان بأن التعليم هو حجر الزاوية في الابتكار. لقد أسسنا الشركة لتجسّد رؤية واضحة تتجلى في دعم المواهب المحلية ورعايتها مع العمل في الوقت ذاته على توفير اتصال حيوي بين المنظومة المحلية للجيل الثالث للإنترنت والمشهد العالمي لبلوكتشين."

وأضافا: "ستعمل "دار بلوكتشين" و"جمعية هاشغراف" على توفير دورات تدريبية معمقة عن شبكة "هيديرا"، وإنشاء مجموعات في الجامعات المحلية للربط بين الطلاب المنحدرين من خلفيات مختلفة، من أجل إرساء الأساس اللازم للانتشار الحقيقي والفعلي لتقنية السجلات الموزعة."

"كما تمثّل هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بتمكين الجيل القادم من المبتكرين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لكي يدفعوا قدماً باتجاه اعتماد تقنيات الجيل الثالث للإنترنت على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم."

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أما من جانبه فقد أكد كمال يوسفي، رئيس "جمعية هاشغراف"، على أهمية هذه الشراكة في دعم وتعزيز نمو تكنولوجيا البلوكتشين والويب 3.0 في المنطقة قائلاً: ": "تهدف الشراكة بين "جمعية هاشغراف" و"دار بلوكتشين" إلى العمل على تسريع التبني الجماعي لتقنية السجلات الموزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأضاف: "مع وجود توقعاتٍ إيجابية للعملات المشفرة في المنطقة، فإننا نرغب في دعم هذا النمو وضمان استمرار زخمه المتصاعد. ونتيجة لهذا الانفتاح على الجيل الثالث للإنترنت، فقد عقدنا شراكة مع "دار بلوكتشين" ونلتزم بتطوير الجيل الثالث للإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."